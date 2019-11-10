【2020大選】張善政證實當韓國瑜副手　民進黨「蔡賴配」或已成局

國民黨總統參選人韓國瑜今天（10日）表示，明天（11日）將對外公布副總統參選人人選。而在外界呼聲下，前行政院長張善政出面證實，自己有一些政治影響力，不能置身事外，於是願意站出來，阻止總統蔡英文連任。 對於韓國瑜搭配張善政參選2020，前總統陳水扁直呼「張善政絕對是好牌」，又指總統蔡英文搭配前行政院長賴清德參選已成局。

張善政曾在馬英九執政時期擔任行政院長。（資料圖片）

據稍早前報道，知情人士透露，韓國瑜副手人選是其國政顧問團總召張善政。在外界追問下，張善政終於親口證實擔當韓國瑜副手。韓國瑜陣營則表示，因前新北市長朱立倫不願意接副手，加上張善政在政界及企業界經歷豐富，且可以補足韓國瑜在論述上不足的部份，是安全的選擇。朱立倫辦公室晚間表示，張是適當人選，朱表示支持和祝福。

「蔡賴配」呼之欲出 扁：沒有更好選擇

對於國民黨「韓張配」成形，蔡英文今晚出席活動時顯得笑容滿面，並未多言。

前總統陳水扁則透過傳媒群組表示，張善政搭配「對韓國瑜絕對是可以背書跟加分的好牌」，而蔡英文除「蔡賴配」外，剩下的選擇都是院長級的副手，「應該沒有更好的選擇了」。

陳水扁認為，「蔡賴配」已成局，或許還有不少人不相信，甚至根本不希望「蔡賴配」是真的，但他認為，當韓國瑜、張善政搭配成局，「蔡賴配」更不會有變局。

外傳「蔡賴配」成定局，賴清德今到南投縣，對「蔡賴配」仍未鬆口，只稱會賣力輔選。（聯合報）

蔡英文與賴清德本月2日在立委林俊憲的競選總部成立大會同台，事後總統府秘書長陳菊不避諱表示「蔡賴合作愉快」等語，外界不少聲音認為「蔡賴配」幾近成局。

對此，賴清德今天為立委蔡培慧輔選時仍未鬆口，但活動現場頻有人高呼「副總統」，台上主持人也以「未來的副總統」稱呼他，蔡培慧也頻暗示賴擔任副總統一事「一切盡在不言中」，甚至低調提到「看起來賴是會投入這場選舉」，賴清德對此都未予以否認。面對傳媒提問「如何回應選民的熱情」，他則強調會賣力輔選來回報，目前最重要的事還是輔選。

（綜合報道）