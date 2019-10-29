【逃犯條例】林鄭：不知陳同佳何時赴台　強調非政治操作

政府今日(29日)召開行政會議，行政長官林鄭月娥在會前向傳媒講話。 林鄭首先表示，政府星期四會公布第三季經濟的預先估算數字，表示本港或進入技術性衰退，又指香港今年可能全年出現負增長，形容情況嚴峻，特區政府會密切監察，推出需要的措施，不會等財政預算案。

林鄭拒評論撤換傳聞，強調一直獲中央支持。(梁鵬威攝)

記者提問環節

【10:10】林鄭稱三輪針對性企業保障措施後繼續聆聽意見。

再被內地記者問到香港經濟前景的問題時，林鄭強調，首先要理解香港經濟將會出現嚴峻局面，政府會推出保護企業的保障措施，她稱，雖然不能完全處理現在的問題，但「總的來說（措施）蠻有針對性的」，她解釋受惠的行業包括旅遊和物流業，業界反應正面，她有補充，「沒有說做完三輪措施就停下來」，她願意繼續聆聽業界意見。

被問及為何律政司僅針對保護警察免受「起底」而申請臨時禁制令時，林鄭強調做法沒有爭議性，她又解釋，收到許多來自警員及其家人被起底的報告，認為臨時禁制令是一個合理的處理方法。

陳同佳收到混亂信息 需釐清確保公平受審

【10:05】至於陳同佳自首問題，林鄭就稱特區政府的角色，是按他要求就他到台灣自首事宜提供協助，而政府不會高調處理，做法並非政治操作。她稱，暫時不知道陳同佳何時到台灣，據她所知，陳與家人在過去一周收到許多混亂訊息，需研究並釐清後，確保到台灣後會得到公平審訊。林鄭又解釋，陳是一個自由的人，完全尊重他有自由意志，特區政府已做適當安排，亦會保障他的安全。

【09:54】對於《金融時報》早前報導，中央有意在明年三月撤換林鄭月娥，問及消息是否屬實？林鄭回應指，一般不會批評揣測性報道，她稱近4個月有不少針對政府和她本人的言論，她留意外交部已透過發言人澄清有關報道是別有用心的傳言，強調中央政府一直支持特區政府和她本人依法處理近來事情，「四個月前是這個立場，今日都是這個立場」。

對於有建制派及警員不滿林鄭曾與勇武派示威者見面，問及警員批評林鄭的「不盲撐警員」論是否合理？

林鄭回應指，政府最近展開不同形式與社會的對話，但強調從沒有與勇武派人士作深度對話，她稱雖然在對話過程中不會問到對方的立場，惟在會面中從沒有人稱自己曾作勇武派行為。她又指，四個月來香港受到嚴峻考驗，治安是回歸以來最惡劣，她稱警方不斷就和平示威集會批出不反對通知書，惟現在示威者隨意找個藉口作攻擊，並將暴力升級。

林鄭強調，大部分警員，每天當值10多小時，長時間受壓，她多次與警隊同事會面，深深感受警員要到前線抗暴之外，還要擔心家庭成員被起底，有前線同事向她指「不怕流汗、流血，但不要讓我們流淚」，擔心其人身安全。她重申支持亦必須支持警方止暴，因警員為香港治安付出極大努力。同時林鄭要求所有政府部門要作出配合，如路政署清路障、食環署要清連儂牆，每個部門都有能力進行止暴制亂，齊心協力阻止暴力。

【09:45】林鄭月娥：本港或出現技術性經濟衰退 全年或出現負增長

特首林鄭月娥表示，會非常認真落實此前宣讀的《施政報告》中提出的措施，並會適時匯報。她解釋，2019年《施政報告》的經濟部分，已提到香港將會進入非常嚴峻的經濟狀況，「當我們公布經濟增長第三季數字，會進入技術性衰退……2019年很可能全年負增長，做不到調低後的0%-1%預期增長」，她重申，經濟會情況嚴峻。

她補充，政府會密切關注經濟下行情況，不會等待財政預算案才公布紓緩措施，但就會與業界保持密切聯繫，聽到意見後也會作回應，她強調，「撐企業保就業是目標」。她亦呼籲，立法會跨黨派議員以社會福祉為依歸，財務委員會等立法會委員會恢復正常運作，批出撥款。

林鄭又稱，撐企業保就業只是「治標」工作，「治本」的工作是「遏止暴力」，讓社會恢復平靜；「當社會恢復平靜，我哋會加把勁做經濟方面工作」。她有稱，停止暴力是需要全社會支持，懇請社會支持特區政府和警隊遏止暴力。她提及，「看到星期日和昨晚的情況，暴徒隨便就找到藉口，做衝擊破壞商店等極端暴力行為」，她強調，警隊會繼續「嚴正執法」，追究違法行為，並稱「暴力衝擊讓我們無法做到治本局面」

呼籲社會各界不要合理化「少數暴徒」做的極端暴力行為。

↓↓↓ 10月27日部份示威情況 ↓↓↓