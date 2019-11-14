【11.13】中大71名台生凌晨抵埗　預計今明兩天共284人返台

香港反修例引發的示威活動蔓延至大學校園，尤其在香港中文大學，警方與學生連日發生激烈衝突，以致不少在香港讀書的台灣學生，都選擇暫時返回台灣。 據台媒《中央社》報道，全港共有約1021名台灣學生，其中71人已於周四（14日）凌晨搭機抵達，今明兩天預計一共會有284人返台。

報道指，在香港的台北經濟文化辦事處協助下，中大71名台灣學生凌晨抵台，雖然多數都有戴上口罩，但難掩滿面倦容，並且驚魂未定。他們面對記者的詢問，多是表示「不知道，不清楚」，甚至不願回答任何問題。

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其中有女同學透露，指有聽從校方吩咐留在宿舍內，所以起初並不清楚外面情況，周二（12日）警方與學生的激烈，是事後在網上看到。女同學指，中大在周三（13日）提前結束本學期，她立刻就和同學依循台灣學生會的指示前往集合地點，但由於交通受阻，眾人只好從宿舍走路兩小時下山，才順利坐上接駁車往機場。

據陸委會提供的數據，2019/2020學年，在香港讀書的台灣學生共有1021人，其中以中大佔最多，有303人。陸委會又指，香港辦事處除會主動聯繫香港各大學，協調校方確保台生安全及生活無虞，並與各校台灣學生會建立即時通訊管道，保持密切聯絡，及應學生要求協助安排住所事宜。

外國姊姊大學原本要去香港交換的學生希望轉至台大，台大已決定接收。（中央社）

另一方面，不少台灣學生擔心返台後的學業前途，台灣多間大學都表示歡迎台生返台後先到學校課堂旁聽、隨班附讀與研修學分，甚至提供相關學雜費與住宿費全免。例如新竹的清華大學正清點學生宿舍可提供的空床，台灣大學校長管中閔亦表明校方正在討論可行做法，他更提到，已有數間外國姊妹大校聯絡，原本要去香港交換的學生希望轉至台大，台大決定接受。

教育部長潘文忠亦指，教育部已聯繫各間大學，視學生需求進行學習銜接安排，採隨班附讀、選修學分等等，或是下學期轉回台灣的大學就讀。

（綜合報道）