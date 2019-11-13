【11．12中大】一夜激烈衝突　救護指傷者多不勝數：好似戰地打仗

中文大學連續兩天爆發衝突，昨晚在橫跨吐露港公路的二號橋上，更有多小時激烈衝突。在中大校長段祟智與警方談判後，警方突然持續發射催淚彈、橡膠子彈等，又出動「水炮車」，學生以汽油彈還撃，不少人受傷。 有義務急救員及急症室護士昨晚自發到場救援，他們表示現場傷者多不勝數，同時間有過百人感不適，尤如戰場，「我依家去咗邊個地方？究竟係咪喺香港？我覺得似打仗。」 攝影：黃桂桂

義務救護員豬仔（化名） 憶述昨晚情況，他表示當校長打算離開時，學生並沒有衝擊，但警方突然先後高舉藍旗、橙旗及黑旗，並連續施發催淚彈，令場面演變成衝突，多人受傷。 「中頭、中頸、中手、中腳，基本上全身咩位都中。」

中大昨晚衝突激烈，造成多人受傷，有消息指昨日現場有六十人受傷。義務救護員豬仔（化名）昨晚在場，他表示，昨日在前線受傷的示威者「多到數唔到」，輕則身中藍色胡椒水劑，重則不同部位被催淚彈、橡膠子彈或海綿彈撃中，「幾多first-aid都做唔切，四個人抬一個（傷者），抬完再衝返前面繼續做。」昨晚他曾經接收一名傷者完全失去知覺，要不停拍打他恢復反應，再交由現場醫生救治。他更透露，有人在下午中彈，曾經一度停止心跳，要施行心肺復甦術（CPR），立即送往校內義務內科醫生搶救，送院後相信無大礙。

有人右腹中橡膠子彈，接受急救治理時仍說：「我要返上去（前線）啊！」然後，再次跑回前線。

戰地中搶救 急救員：示威者視死如歸

一整晚槍林彈雨下衝向前線搶救傷者，又不停接收傷者，有15年急症室經驗的黃姑娘形容，感覺如同身處戰地，曾忍不住落淚。「交通意外送入來（急症室），啲傷口係恐怖，但都唔係咁。（昨晚）同一時間咁多人送入來，仲要慘叫，嚴重嘅瞓地下，行得走得就劃分區域畀佢哋沖身、洗眼，真係同戰地無分別。」

然而黃姑娘說，不少示威者即使受傷或體力不繼，仍不願退下火線。她指如對方未有流血，或經評估後不會喪失活動能力或有生命危險，均不會阻攔他們重回前線。「基於醫療守則，除非傷者願意配合，如果佢唔肯都冇得夾佢。若果唔係真係喪失活動能力，佢哋都唔會退落來，一定上前。」

示威衝突持續將近半年，黃姑娘說，一開始時示威者只為保衛自己，現在會主動進攻，設置更高級別防線。她形容現在不止示威者，連市民都抱著「打仗級」視死如歸的心態，當真的從火線退下來，身上傷勢已不容易處理，「有啲完全望唔到嘢先返來，有啲望唔到都堅持出去，更加危險。」

黃姑娘又指，警方最近施放的國產製催淚彈比以往外國製催淚彈更具傷害性，呼籲勿用食水或生理鹽水清洗，因會令皮膚繼續「灼傷」，建議應先以鹼水沖洗。

示威現場被警攻擊 救護員涉生死邊緣

除了示威者的處境愈來愈危險，前線救護及記者亦不時受傷。黃姑娘曾經在衝突現場從後中橡膠子彈，剛好那時背上背包，背包內有頭盔阻隔，否則子彈將打中她的左胸，但當刻她已痛得動彈不能。「直接射我左背、左心，等同謀殺無分別，心臟位置咁重力打落去係會停，嗰次好似死過一次咁，抖唔到氣、郁唔到。」她批評警方以受威脅為由，不時主動攻勢前線救護及記者，或威嚇他們離開，毫無人道可言，亦不符國際標準。但她坦言已有心理準備自己在示威現場中彈，甚至有天在街頭接到將失去生命跡象的傷者。