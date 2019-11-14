【林志玲結婚】婚禮選址古蹟台南美術館　市府將送「嫁妝一牛車」

台灣名模林志玲與日本放浪兄弟成員Akira閃婚，日前傳出二人計劃本月17日在林爸爸的家鄉台南舉行婚禮。 周三（13日），台南市長黃偉哲受訪時證實，林志玲婚禮確定在台南市美術館舉行。他其後還說市政府將會送給林志玲「嫁妝一牛車」。

林志玲的婚禮將於周日（17日）在台南舉行。（網上圖片）

綜合台媒報道，林志玲要在台南舉辦消息傳出後，對於她到底要在哪裏辦婚禮，各方都相當低調，不願證實，只知道相關人員曾到台南美術館看場地，也有傳出是要在後壁老家或後壁的黃家古厝，但都未獲證實。

據悉，館方原本認為這是一個不錯的機會去推廣美術館，但因為有不少民意代表與地方人士反對，認為台南美術館一館本身是古蹟，又是美術館，如果在館內結婚、又有宴客的行為，並不恰當，因此早前館方態度比較低調。

台南市美術館一館是古蹟。（台南市美術館官網）

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林志玲親自規劃婚禮

黃偉哲當日除證實林志玲婚禮最終選址台南市美術館一館外，他還透露，這場婚禮大多由林志玲自己規劃，場面布置將著重在「花卉設計」。此外，為避免浪費，婚禮只邀請少數親友，預計席開12桌。

黃偉哲指出，由於台南市美術館一館是古蹟，所以有很多的限制，現場不僅禁止燃火，也要避免湯湯水水；也有民眾擔心南美館當婚宴場地，古蹟恐怕遭到破壞，所以當天餐點可能偏冷式，在別的地方做好，再送到南美館讓賓客享用。

這次租借台南市美術館作為婚宴場地開了首例，也是因為考量到台南的觀光與知名度，黃偉哲說，若台南市美術館展覽檔期及場地許可，未來也會考慮開放民眾租借，並不會因某個人擁有特權才能使用。

黃偉哲還說，預計林志玲的婚禮一定會吸引許多好奇的民眾，周邊交通恐受到影響，因此市府會為交通規劃做準備。

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台南市政府：送嫁妝一牛車

據悉，林志玲的父親林繁男是台南後壁人，黃偉哲14日稱，因為林志玲是台南的女兒，市府會依古禮送「嫁妝一牛車」，詳細內容周五（15日）會對外公布。

「嫁妝一牛車」是台南的代名詞，台南清朝設台南府，台灣的官員都在府城，女兒是掌上明珠，捨不得嫁過去被看輕，所以「嫁妝一牛車」就是做面子。

台南當地人亦相當興奮，尤其菁寮無米樂社區推行非典型農村旅行，將傳統台南嫁女兒的「嫁妝一牛車」保留至今，希望林志玲大婚能將傳統台南習俗更多人知道。

台南後壁菁寮老街保有傳統嫁妝產業，菁寮社區推出非典型農村旅行，讓遊客體驗傳統婚禮「嫁妝一牛車」，新郎新娘搭牛車繞老街分享喜氣。（黃永全供圖）

（綜合報道）