愛將「學姐」黃瀞瑩新戀情曝光　柯文哲：有準時上班就好

外表亮麗的台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩，近日被曝光有新戀情，交往對象是電視台負責台北市府新聞的劉姓男記者。 然而，該名劉男記者被指有「一腳踏兩船」的嫌疑，目前仍與前女友同居。

據台媒《鏡週刊》報導，劉姓記者畢業於世新大學新聞系、政大傳播碩士，在電視台擔任文字記者約兩年，去年才調往台北市府跑新聞。結果不到一年，劉姓男記者就追上比其年長兩歲的採訪對象黃瀞瑩。

台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩。（聯合新聞網）

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惟報道同時稱劉姓男記者疑似一腳踏兩船，與前任女友交往兩年多時間，對方是電視台女記者，今年9月時仍以情侶身份參加朋友聚會，但10月就與黃瀞瑩傳出戀情。報道更稱，劉姓男記者的情史相當引人注目，其中一任女友是有「台版波多野結衣」之稱的網紅王緒緒。

黃瀞瑩的戀情引來關注，連台北市長柯文哲亦有被記者問到相關問題。但柯文哲似乎不太在意，直言是看到新聞才知道，又透露黃瀞瑩做輿情彙報的時候完全不露聲色。柯文哲強調，只要黃瀞瑩有準時上班，交代工作有做完，就不會管太多對方的私事，亦不會因此避嫌將其調職，「一個年輕人談戀愛也是蠻正常的，我們現在當老闆幹嘛還要管人家這種事情，奇怪。」

柯文哲強調，只要黃瀞瑩有準時上班，交代工作有做完，就不會管太多對方的私事，亦不會因此避嫌將其調職。（聯合新聞網）

此外，由於有指黃瀞瑩會被列入民眾黨在明年大選中的不分區第9名，如今新戀情曝光後會否生變，柯文哲稱應該不會，認為兩者沒有太大關係，黃瀞瑩本身有不少年輕選票。

值得一提是，黃瀞瑩近日花邊新聞不少，早前更傳出遭市府顧問劉嘉仁性騷擾，令柯文哲要已下令兩人隔離，並要求勞動局介入調查。由於指控嚴重，劉嘉仁最終主動請辭並接受調查。

（綜合報道）