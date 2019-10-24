「自焚拜託去公園」言論惹議　柯文哲辯：「不是很好的自殺方式」

台北市長柯文哲日前在網絡節目上脫口「拜託你去河濱公園自焚，好不好？你不要在公寓裏面自焚好不好？搞得大家烏煙瘴氣」，還說「自殺就算了，拜託你吃安眠藥，不要用自焚的」，引發軒然大波。 對此，柯文哲23日解釋道，自己只是講實話，「怎麼會選自焚我想不懂」，指應該去查自焚是怎麼變流行。

柯文哲常常被指「失言」，但他今次強調自己只是講實話。（資料圖片）

柯文哲23日下午主持台北市府公安督導會報。根據社會局報告，台北市去年以前累計的自焚致死火災案高達31件，今年2月間則有3件，7月又有1件，今年累計已達4件。

談起「自焚說」，柯文哲直言「我只是講實話，每個人都說我失言」。他表示，「自殺怎麼會選自焚，奇怪，怎麼會選自焚我想不懂，為甚麼會變流行」，又指以前西藏喇嘛會用自焚的方式自殺，「死100多人，給中共帶來很大的困擾，但是這不是一個很好的自殺方式，怎麼會選這個呢？」

柯文哲說，他看過數據，北部自殺大部份都是選擇跳樓，以前從來都沒有選擇以自焚方式自殺的，「這到底是從哪裏學來的，這不是一個很好的自殺的方式，社會安全網應該去查這個怎麼變流行，這個蠻奇怪的。」

柯文哲強調，「沒有統計就沒有統治」，自焚對公共安全造成威脅，自己都是講實話，卻變成「失言」，特別是這幾年的案例，社會局應該去把案子調出來，查查看是甚麼理由。

（ETtoday、三立）

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