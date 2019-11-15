台灣三讀通過首部中高齡就業專法　年齡歧視最高罰款150萬新台幣

台灣立法院周五（15）三讀通過首部中高齡就業專法，除了開放僱主以定期契約僱用65歲或以上勞工外，更訂明涉及職場年齡歧視，僱主最高可處150萬元（新台幣．下同）罰鍰。

《中高齡者及高齡者就業促進法》的針對對象，主要是年滿45歲或以上中高齡人士及65歲以上人士。七大重點包括有禁止就業年齡歧視、協助在職者穩定就業、協助失業者就業、推動銀髮人才服務、支持退休後再就業、開發就業機會等。

僱主有年齡歧視，最高可處罰150萬元罰鍰。（聯合新聞網）

具體措施有彈性放寬僱主以定期契約聘用高齡勞工、禁止對銀髮人才或高齡者差別對待，以及向中高齡人士發放失業津貼、補助企業對在職中高齡人士或高齡人士職務再設計、獎助留用依法退休高齡人士的企業。

其中在禁止年齡歧視方面，僱主在招募、分發、考績、升遷、薪資給付、退休、資遣、離職及解僱等，給予直接或間接地不利對待，違者可處以30萬元至150萬元罰鍰。僱主也不得因受僱中高齡人士或高齡人士提出申訴、或協助他人申訴，予以解僱、調解或處分，違者可處2萬元至30萬元罰緩，且應公布負責人姓名，並限期改善，屆期未改善應按次處罰。

民進黨立委吳玉琴認為，有鑑於台灣的人口結構高齡化，民眾也有延長職業生涯的趨勢。由於現行法律保障不足，希望能透過專法保障經濟安全，提升社會參與。

（中央社）