高齡就業歧視嚴重　林正財：社會剔除了一班有經驗　仲打得人士

本港人口老化，惟不少人視長者為負擔，行會成員、安老事務委員會主席林正財今(17日)於商台節目表示，社會對中高齡人士及長者就業充滿歧視，且十分嚴重，遂令政策失衡，他認為延後退休年齡是第一步，港府應鼓勵受資助機構跟隨，以帶動私人機構參與，倘成效不彰，則可提供稅務誘因或一筆過補助，立法亦是可考慮選項。 他又認為，社會未來1/3人口屬長者，倘大眾仍抱固有思維，視高齡人士為負擔，而且愈基層人士，愈大機會「被退休」，社會不可能有持續發展，期望社會多討論長遠政策；他又認為，目前有工種錯配情況，由於勞動市場選擇少，不少年長基層人士再就業時，只能局限於選擇保安、清潔等工種。至於公立醫院出現人手荒，林則指，醫管局可考慮延後退休年齡，與年長醫生協商轉型，將工作轉為臨床角色，淡出管理崗位，亦可同時培訓年輕醫生。

本港進入高齡化，未來長者數目將不斷增加。(資料圖片)

林正財今於商台《政好星期天》表示，工作目的非只是糊口，亦可令就業者與社會有連繫，不會感到孤單，惟社會仍有年齡歧視，不止逾60歲人士受影響，甚至50歲以上轉職也見困難，「結果剔除了一班有經驗，仲打得人士」，他認為，退休應該是個人決定，不應由社會一刀切，長遠應由僱員「各自精彩」，按其能力或意願選擇何時退休。

公司若鼓勵僱員做運動 有望令生理歲數縮減

本身是醫生的林正財又指，歲數只是數字，倘公司可多鼓勵僱員做運動，協助管理其健康，可有望令生理歲數縮減幾年，他又指，面對人力短缺，助年長員工強身建體，補充勞動力，亦是雙贏。

林正財認為，港府應鼓勵企業延後退休年齡。（資料圖片）

愈基層人士 愈大機會「被退休」

勞福局局長羅致光早前指，中高齡勞動參與率不斷攀升，現時約有6成的60至64歲男士仍未退休。林正財則指，需要小心研究有關數字，他解釋，社會目前有一個現象，愈基層人士，愈大機會「被退休」，不少人基於經濟緣故或各種原因，需再就業，惟勞動市場選擇少，結果不少人只能從事保安、清潔等工作，他認為目前可悲在社會出現錯配情況，期望政府未來可積極推動政策改變。



他又表示，社會未來將有1/3人口屬長者，惟目前社會仍抱舊有思維規劃政策，視高齡人士是社會負擔，此舉將無法可持續發展，盼社會不應只看短期措施，亦應反思社會結構。

認同醫管局可延後退休年齡

醫生、護士達60歲需退休，他認同醫管局可考慮延後退休年齡，目前設有的「返聘計劃」，亦見正面，被問到資深醫生退休後繼續留任，會否阻礙年青人上位？他則認為，可於工作性質協調，例如該批醫生只做臨床，不做管理角色，倘任職顧問醫生崗位者，則主力做培訓工作。

他表示曾詢問部分業界醫生，不少人贊同延後退休年齡，即使需下調薪酬，亦可考慮。