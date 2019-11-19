【逃犯條例】葉毓蘭再挺港警：「警察恢復香港秩序何錯之有？」

列入國民黨提名不分區立委名單的台灣中央警察大學退休教授葉毓蘭，上月曾批評反修例港青是「殺紅了眼朝死裡打的暴徒」惹議，她今天（19日）再度發文撐港警表示，「以我認識的香港警察，他們必須要以專業中立與人民的信任，才能迅速恢復香港的治安和秩序，這何錯之有？」她還反問，如果警察使用武力是錯的，為什麼示威群眾使用暴力是對的？

針對香港反修例示威引發暴力衝突升級，多所大學陸續遭到封鎖。民進黨18日舉行記者會，包括台北市立委參選人吳怡農、不分區立委參選人范雲等都譴責大陸政府，並要求國民黨不分區名單中立場親共的吳斯懷、葉毓蘭等人應該主動退選。

台灣中央警察大學退休教授葉毓蘭表示，如果香港警察使用武力是錯的，為什麼示威群眾使用暴力是對的？（中央社）

葉毓蘭今早在facebook發文指出，香港動亂至今，受苦的是廣大的老百姓，當家不成家、城不是城，外客開始以危城不入不再去了，誰吃虧？她說，不管在哪一個國家，都支持當地的警察，因為他們是法治的衛護者，當然警察如有濫權暴力，她也站在人民這邊，要求法辦改善。

她提到自己8月31日和9月1日在香港目睹的蒙面客動亂，騷擾無辜的民眾和外國人，破壞地鐵站、軌道等公共設施，當時她的專業告訴自己，這不是暴力，什麼才是暴力。以她認識的香港警察，必須要以專業中立與人民的信任，才能迅速恢復香港的治安和秩序，這何錯之有。