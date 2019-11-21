【2020台灣大選】不分區盡是「郭家軍」　宋楚瑜果真大內高手

當國民黨的「不分區之亂」仍在延燒，並提前上演「吳哥哭」的黨主席爭奪戰之際。「永遠的台灣省長」、親民黨主席宋楚瑜於11月20日上午向各界介紹親民黨的不分區立委排序名單及人選，「郭家軍」在前4名就佔了2位，第5到10名還有1位，果然讓人「眼睛一亮」，藉由鴻海集團創辦人郭台銘的「一口真氣足」，親民黨在2020年選舉後「續命」已不成問題，宋楚瑜果真「大內高手」。

舉着「44年來最後一戰」旗幟，「永遠的台灣省長」、親民黨主席宋楚瑜周前宣布搭配台灣廣告界名人餘湘第4次投入台灣總統選舉，口號雖然悲壯，卻沒激起太多漣漪。

何以故？因為宋楚瑜清新不再、魅力已老，且在此前，一向合作愉快的台北市長柯文哲不但成立「台灣民眾黨」，還挖角親民黨中生代政治明星出任台北市副市長，僅剩的黨籍台北市議員寧可退黨，也不願再背親民黨的招牌，當時的宋楚瑜，真可謂距「眾叛親離」僅一步之遙。

親民黨主席宋楚瑜（左）13日舉行記者會，宣布投入2020總統選舉，並公布副手人選為聯廣傳播集團董事長、廣告人余湘（右）。

此前有文章分析指出，2020年台灣總統選舉的藍、綠對決格局已成，除非親民黨能說服郭台銘拿着親民黨門票參加大選，充當立委選舉的「母雞」，否則就算是宋楚瑜老帥親征，仍難扭轉親民黨被郭台銘「消化」的命運。

「宋公親征，意在立委」，撇除2000年總統大選不談，眾所皆知，宋楚瑜2012年、2016年及此次參加大選的目的，念茲在茲的都是親民黨的存續及子弟兵的未來，依政治常理判斷，郭台銘若沒有代表親民黨參加大選，理應盡力協助此前以「台灣第三條路」宣示合作的柯文哲在台灣立法院打開一番局面，況且，民眾黨提名的區域立委人選及不分區安全名單內，已各有1位「郭家軍」。

不過，世事多變化，台灣政治也多變化，並不能以一般政治常理來推斷，「有錢就能任性」的郭台銘並不拘泥於一般政治常規，加上宋楚瑜不讓親民黨「從一而終」的意志驚人，讓出不分區立委名單中的第3及第4位給郭台銘的平輩摯友、聯華電子公司榮譽副董事長宣明智及具有全國性知名度的近身幕僚劉宥彤。

親民黨主席宋楚瑜（前排中）11月初率領黨區域立委參選人合拍定裝照。（親民黨）

論「郭家軍與郭台銘的距離」，親民黨內的人選遠比民眾黨內的人選更勝一籌，換言之，對「郭粉」及不滿藍、綠營不分區立委名單的選民來說，民眾黨與親民黨的不分區立委名單內雖然都有「郭家軍」，但親民黨內的「賣相」顯然更好，自然更能吸引眼球及選票。

宋楚瑜以靈活的政治手腕得到郭台銘的「續命丹」，受影響的除了吃了「黃蓮丹」的柯文哲及民眾黨外，郭台銘無視政治常規四處插旗、寄生，使得台灣民眾黨及親民黨已被戲稱為「台銘黨」與「親銘黨」，恣意享受「無黨一身輕」及「台灣第三條路」的虛名之餘，卻規避了政黨的責任及應接受人民檢驗的義務。不過，這又是台灣社會必須共同面對的另一個政治課題了。