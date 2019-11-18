【2020台灣大選】宋楚瑜、韓國瑜上午先後完成參選登記

2020台灣總統、副總統選舉今日開始登記。親民黨宋楚瑜、國民黨韓國瑜今日上午赴中選會，先後登記參選。

親民黨主席宋楚瑜領取總統參選登記表，並完成登記程序。（洪嘉徽／多維新聞）

綜合台媒報道，宋楚瑜和副手余湘在上午11時抵達中選會，並在登記完成後接受媒體聯訪。他強調，這是他漫長44年來所走過選舉路的「最後一里」，要把平生所學絕學回饋給他所愛的台灣。

宋楚瑜又說，這次選舉要用快快樂樂心情來談未來台灣到底應該要怎麼處理經濟民生問題、年青人所期盼的許多觀念，讓大家一起共同來打拼。在未來的幾十天，會與余湘一起把他們政見、作法向大家宣布。

國民黨提名總統參選人韓國瑜（右）與副手張善政（左）完成登記。（聯合報）

韓國瑜：打造「快樂選舉、陽光台灣、美麗未來」

有指韓國瑜原計劃今日上午10時前往登記，但得知親宋楚瑜與余湘將於上午11時「搶頭香」後，為尊重政壇前輩，才將登記時間往後延，在11時30分前往中選會登記參選。

陪同韓國瑜與張善政登記的，包括韓國瑜競選總部副執行長許淑華、發言人何庭歡、黃曼昕和各青年幕僚。韓國瑜在面對媒體要求轉各種角度拍照時，笑道「蔡英文總統來你們要做一樣的要求唷」，甚至主動詢問「需要我們十指緊扣給大家嗎？」。他又表示，要打造「快樂選舉、陽光台灣、美麗未來」。

（聯合報／東森／中央社）