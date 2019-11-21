【2020台灣大選】民眾黨不分區立委候選人發表政見

2020年台灣大選日益逼近，柯文哲籌組的新興政黨台灣民眾黨在11月19日公布不分區立委名單後，也在今天（21日）舉辦媒體見面會，邀集十餘位該黨提名的不分區立委候選人發表自我介紹、入黨初衷與政見。

台灣民眾黨主席柯文哲在不分區媒體見面會中， 與在黨候選人擊掌，圖為柯文哲與其心腹、名列第五的蔡壁如擊掌，兩人已合作數十年。（廖士鋒／多維新聞）

該黨主席柯文哲致詞時強調，該黨秉持「民意、專業、價值」的理念，「台灣價值沒有特殊性，普世價值在台灣的實現就是台灣價值」，他提到，作為台北市長，「政府效率實在太差，要以務實理性面對問而不是意識形態」，民眾黨的政策立場就是「解決人民每天遇到的問題」，他也批評現在民進黨政府的「大撒幣政策」，指出政策買票「讓我們非常傷心」，強調施政要有永續經營的概念，他提出，民眾黨將着重推廣少子化、居住正義跟財政紀律相關政策。

柯文哲指出，該黨不分區名單，是強調專業，包含社會各階層，符合多元聲音。除了自己的人馬外，還有「向天下徵才」，他強調，不分區名單中有海選的人士，他們都是經由層層把關，「我們每個都花30分鐘到1小時跟他問」。柯文哲重申，這份名單「既不是分贓，也不是派系妥協」，報名費都是民眾黨中央籌措，不是花錢就能買到名單的空額。

柯文哲強調，民眾黨推出的不分區立委候選人，絕對都不是利益協調或分贓產生。（廖士鋒／多維新聞）

在媒體見面會中，也邀請12位該黨不分區立委候選人發表政見，名列第一的台北市政府勞動局長賴香伶指出，「好的政策想法要影響國會」，她對現有兩大黨非常失望，她認為，「勞動環境已經進到工業4.0，台灣民主還是停留在2.0，要提升到3.0、要讓多元聲音進到國會」。

第二名的台灣中山大學教授張其祿則說，台灣需要新的政治生態，「過去藍綠都全面執政，今天卻陷在泥淖，只談統獨，忽略國家治理」。身為公共行政學者的他說，1887年威爾遜（Thomas Woodrow Wilson）創建公共行政學科，強調政治與行政分離，而現在台灣「太多政治，只講權力，拿到權力很少談如何治理，太強調選舉，對國家治理選擇不作為」，他質問，「囤房有這麼困難解決嗎？」

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而第三名的高虹安，是鴻海創辦人郭台銘身邊幕僚，她強調自己是機械博士，回台創業之後，才跟郭台銘做事，「在他（郭台銘）身上看到很多事情，也在柯市長身上看到很多共同之處」，她表示，以她做大數據理性分析的背景，「（同志婚義與核能問題）按理，支持與否不是用政黨，為什麼我們政治不能夠在更多專業理性下決定法案，而是要透過藍、綠色眼鏡？」她重申，自己名列第三「真的不是利益分贓」，並透露跟柯文哲的面試過程，柯文哲竟問她博士論文在寫什麼；她表示，加入民眾黨後，會以科技立法還有郭台銘政策作為論述背景。

排在第四的邱臣遠，長年任職於世界台商總會，他說自己「截稿前20分鐘才把email送出去」，他認同民眾黨柔性政黨性質，以及國家治理、解決民生問題為主軸，他並指，台灣中小企業有146萬家、涵蓋76%人口的就業，是相當重要的政策服務群體，未來主軸將放在傳產科技化、台商數字化以及青年國際化。排名第五的柯文哲心腹蔡壁如則僅說，「大家對我都很認識了，我今天就揮揮手，把時間讓給其他人」，並未發表政見。

排在第七的吳欣盈是新光金控董座千金，則說自己的政見包含，第一，讓台灣經濟更有動力、第二，讓全民退休生活沒煩惱，第三，讓婦女權益更有保障。而年紀最輕、只有26歲的獨臂青農的詹翔欽則說，海選對年輕人是很棒的舞台。

賴香伶隨後代表所有候選人介紹該黨所推出的三大施政主軸，「公開透明，還政於民」、「國家治理、強化效能」、「財政紀律，台灣永續」，具體的內容包括少子化因應、税制調整、治安強化與勞動關係改善、財政赤字的減少等等，盼能藉由當選席次的分配，突破台灣藍綠惡鬥多年，忽視治理能力的困境。