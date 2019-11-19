【2020台灣大選】民眾黨公布不分區名單　郭台銘幕僚高虹安列第三

台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨，在明年大選的焦點集中在立法院，繼早前已在全台各地陸續提名18位區域立委候選人後，再於周二（19日）上午召開記者會，發表不分區立委名單，共計有34位，其中排第一位的是台北市政府勞動局長賴香伶，郭台銘幕僚、永齡基金會顧問顧問高虹安則名列第三。

郭台銘幕僚高虹安排在民眾黨不分區立委名單的第三位。（高虹安Facebook圖片）

民眾黨秘書長張哲揚主持記者會發布不分區名單，第一首位是台北市政府勞動局長賴香伶，柯文哲的「心腹」蔡壁如是第五位、郭台銘子弟兵高虹安名列第三，頗具人氣的「學姊」黃瀞瑩則位居第13。另外台灣新光金控千金吳欣盈則列第7，而最年輕的是26歲、排序第8的詹翔欽，3是一位台灣青年農民。

民眾黨發言人林珍羽介紹，不分區名單平均年齡為41.4歲，海選比例佔58.64%。人選以碩士學歷為主，男女平均。林珍羽強調，民眾黨不分區名單是所有政黨中「最年輕」的一份名單。

林珍羽指不分區名單海選人數佔比達到近60%，平均年齡是各黨最低。（廖士鋒攝）

另一方方面，張哲揚提到民眾黨一共提出34位不分區名單，但第30至34位因為個人原因不願意公開。張哲揚又指，遲至今日才公布名單的原因是，上周五原本要公布，但是名單中有些人因為「工作上考慮」，不願曝光。張哲揚也表示，11月21日會邀請所有被提名人與記者見面，會另尋場地，目前統計已經有十幾位確定參加。

民眾黨不分區立委名單：

1.台北市勞動局長 賴香伶

2.中山大學政治經濟系特聘教授兼社會科學院院長 張其祿

3.鴻海科技集團工業大數據辦公室主任 高虹安

4.世界台商總會青商會秘書長 邱臣遠

5.台北市府顧問 蔡壁如

6.十大傑出青年/建築師 楊博宇

7.新光人壽慈善基金會執行長 吳欣盈

8.獨臂青農/翔琪檸檬茶創辦人 詹翔欽

9.社團法人台灣公益團體自律聯盟秘書長 陳琬惠

10.台北市議員/台北市總工會理事長 林國成

11.財經專家 孫智麗

12.桃園敏盛醫療集團執行長 楊弘仁

13.台北市府副發言人 黃瀞瑩

14.苗栗大千綜合醫院外科部主任 馮啟彥

15.中華電信工程師 江惠儀

16.台北市立大學理學院院長 羅義興

17.台北市政府前觀傳局長 陳思宇

18.立法院預算中心副研究員 魏安國

19.職業護理師 李思慧

20.通霄鎮民代表 傅鬱揚

21.台北醫學大學口腔衛生學系助理教授 何容君

22.精華會計師事務所會計師 端木正

23.工業技術研究院研究員 陳安芃

24.台北市立聯合醫院家庭醫學科主治醫師 何鬆穎

25.北大法學碩士 周思廷

26.花旗銀行襄理 李家齊

27.藝世代有限公司負責人、嘉基文創有限公司總經理 吳靜怡

28.音樂製作人 張學翰

29.台灣室內樂藝術推廣協會行政總監 周芳如

（綜合報道）