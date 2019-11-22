【2020台灣大選】大陸學者赴台觀選　陸委會下「封口令」防介選

台灣總統大選選情日趨白熱化之際，近期部分大陸學者赴台參訪觀察選舉，卻被台灣方面下「封口令」，禁止公開進行發言、也不要接受媒體採訪，怕對選舉「造成影響」。台灣方面此舉令不少有意赴台的大陸學者毅然放棄。

據台媒《中時電子報》報道，自10月底到11月，有多位大陸涉台的重量級學者到訪台灣，包括有北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺、廈門大學台研中心副主任唐永紅、北京清華大學台研院副院長殷存毅、上海社科院台研中心主任盛九元、閩南師範大學兩岸一家親研究院副院長吳鳳嬌等。

廈門大學台研中心副主任唐永紅經常發表對兩岸關係的意見。（洪嘉徽攝）

報道指，事實上該些學者都對台灣大選十分關注，曾經參訪國民黨智庫國政基金會、台灣前國安會秘書長蘇起主掌的台北論壇基金會、學術重鎮政大國際關係研究中心、文化大學社科院、淡江大學兩岸關係研究中心等。

甚至，在大陸學者拜訪期間，還出現罕見的「紅綠對話」，例如唐永紅、朱松嶺曾與民進黨籍的亞太基金會董事長許信良同台。

王過，由於大選已經進入倒數階段，台灣當局對於審查大陸人士也更為嚴格，禁止學者在台灣進行演講、亦不准接受訪問。陸委會表明，若大陸觀選者有「介選」行為會依法嚴辦。陸委會強調，大陸學者來台觀選，一旦公開受訪怕會影響選舉，「希望大陸觀選團不要影響選舉」。陸委會亦稱，在選舉期間，除了兩岸各種法規，還有台灣的《選罷法》相關規定，要請大陸學者注意，若有介選的行為，絕對會依法嚴辦。

陸委會進一步指，台灣不會限制大陸人士來台觀選，但強調觀選不能影響台灣的選舉，既稱觀選，就不能變成「介選」。希望不要有大陸學者赴台發表諸如「一國兩制」等言論，要遵守台灣相關規定與法規。台灣歡迎大陸學者觀選，但是絕對不歡迎介選。

報道提到，在2018年台灣「九合一地方選舉」前，陸委會曾經表示大陸學者以觀選名義赴台都是歡迎的，且強調蔡英文執政以來，沒有大陸學者因為抨擊台灣兩岸政策，來台申請遭到駁準。不過，過去並未直接對陸方學者下達封口令，今年卻有部分欲赴台之學者遭到撤銷資格。

（中時電子報）