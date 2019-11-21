【2020台灣大選】藍綠政黨支持現黃金交叉　國民黨領先優勢不再

隨着2020年總統大選步伐的逼近，各政黨近日陸續公布不分區立委名單，試圖以透過名單所反應的政黨形象來吸引選民手中的政黨票，然而藍綠政黨所提出的不分區名單卻各有爭議，也讓選情更加撲朔迷離。

台媒《品觀點》今天（21日）公布最新民調指出，原先在政黨支持度盡佔優勢的國民黨，竟與民進黨政黨支持度出現黃金交叉，民進黨目前以27%支持度獨佔鰲頭，國民黨則獲得22.7%、台灣民眾黨7.4%、時代力量3.6%、親民黨2.6%。

選民自認政黨傾向與政黨票支持度。（品觀點提供）

隨着藍綠橘營的三組總統、副總統候選人均完成選舉登記，2020年總統大選對戰組合已底定，將由現任總統蔡英文與賴清德，對上國民黨韓國瑜與張善政以及橘營親民黨的宋楚瑜跟餘湘。 《品觀點》民調也指出，「蔡賴配」以41.6%支持度，大幅領先「韓張配」的25%與「瑜湘配」的6.9%，至於尚未決定與均不支持者則各自有17.3%與9.1%。

針對2020年總統大選的投票意願，民調指出有61.4%的民眾表態「一定會」於2020年1月11日投票，有17.5%表態「可能會」，有5.6%表態「可能不會」，至於表態「一定不會」投票的人仍有3.5%。但《品觀點》指出，韓國瑜支持者中有8成表態一定會去投票，高於蔡英文支持者的7成8；另外也指出，年輕族群與投票意願遠低於年長族群，而高學歷族群投票意願亦遠低於較低學歷族群。

與《品觀點》公布民調同日，台灣綠黨公布最新民調指出，就不分區立委選情來看，目前民進黨以28.4%居首，再來則是國民黨的28.2%、台灣民眾黨11.1%、時代力量4.1%、親民黨的3.6%，國民黨政黨支持的領先優勢不再，這與《品觀點》做出的結果相仿，而國民黨支持度的下滑恐與該黨近日不分區名單爭議相關。

綠黨所作的不分區立委支持度民調。（@綠黨Facebook）

《品觀點》於11月18日至19日進行調查，並採用市話混合網路調查，共取得2,157份（整合市話1,074份、網路1,083份），其抽樣誤差在95%信心水準下，皆在正負2.11%以內。台灣綠黨則委由山水民意研究股份有限公司進行調查，並訪問全台20歲以上成年人，共取得1,048份有效樣本（整合市話534份、手機514份），其抽樣誤差在95%信心水準下，皆在正負3.03%以內。