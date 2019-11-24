【間諜疑雲】韓國瑜籲台司法單位速查：如有拿中共一塊錢立刻退選

澳洲傳媒早前報道指，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang，音譯），上月已叛逃到澳洲尋求政治庇護。 王立強稱曾奉命協調網軍干預台灣去年的九合一選舉及明年的總統大選，目標是透過行動支持國民黨總統參選人韓國瑜，並拉倒競逐連任的現任總統蔡英文。上海市公安局靜安分局則指王立強並非特工，而是涉嫌詐騙罪的在逃人員。 韓國瑜方面則表示，籲請台灣相關司法單位儘速調查，讓真相能盡快水落石出，又稱如果他有拿中共一塊錢，立刻退出總統大選。

王立強向澳洲多間傳媒講述自己的經歷。（網頁截圖）

韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜受訪時已表達，他對這次爆出的事件保留許多質疑，並籲請相關司法單位儘速調查，讓真相能盡快水落石出。韓國瑜也以自身人格擔保，並未在選舉中拿過中國大陸任何一塊錢，否則自願退出選舉。在事件真相未查明前，他僅強調自身清白，並靜待司法調查結果。

韓國瑜今日（24日）早上又在Facebook貼文，表示「我住過哪裡的調查告一段落了嗎？抹黑之後接著抹紅了。」韓國瑜再次重申，如果他有拿中共一塊錢，立刻退出總統大選。韓國瑜又以標籤方式寫到，這是「漏洞百出疑點重重的栽贓」，「這次不是塞一棟房子給我」。

國民黨主席吳敦義呼籲民進黨當局要查就一追到底，查出真憑實據，不要隨著媒體的爆料起舞，搞得人人風聲鶴唳。（資料圖片）

國民黨主席吳敦義今日也在Facebook發表題為「假共諜擾民心，籲執政黨該查到底」的文章，稱僅憑一面之辭污衊國民黨參選人，甚至連應有新聞自由的媒體都被調查，這不是民主法治社會的正常現象。

吳敦義又提到，如果選舉有中共勢力的介入，包括他在內，相信全國民眾都無法接受。他呼籲民進黨當局要查就一追到底，查出真憑實據，不要隨著媒體的爆料起舞，搞得人人風聲鶴唳。「共諜」爭議從應該認真偵辦的秘密調查變成選舉造勢的工具，這完全是偏離正軌了。

（綜合報道）