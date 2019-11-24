【間諜疑雲】台灣軍情局前副局長翁衍慶：王立強從頭到尾在瞎扯

澳洲傳媒早前報道指，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang），上月已叛逃到澳洲尋求政治庇護，王自稱曾奉命協調網軍干預台灣大選，亦有參與2015年銅鑼灣書店事件，及滲透香港的大學校園。 在台灣，已退伍的軍情局前副局長翁衍慶中將表示，從王立強接受訪問的內容可以輕易辨別，他根本不是中共諜報人員，而是為爭取在澳洲居留，才宣稱自己是政治犯，藉此爭取不被遣返。

台灣軍情局前副局長翁衍慶強調，王立強所講全是謊話，而且程度很低。（聯合報）

翁衍慶在軍情局任職35年，他在任內的著名成績，包括獨家掌握鄧小平去世，以及成功策反解放軍大校邵正忠、少將劉連昆。他於2000年以中將軍階退休，沒有再去過大陸，近年曾出版《中共情報組織與間諜活動》一書。

翁衍慶說，王立強的訪談暴露他連謊話都很外行，對中共情報體系的了解非常薄弱，大概都是在海外看台灣衛星電視得知。翁並列出10項王立強說法的不合理之處：

一、軍委總參已更名為聯合參謀部，他不知道。聯參部下面何機關從事情報工作，他不知道。 二、國防科工委非情報機構，只派學者和科技人員出國收集軍事科技資訊，不會搞旁門左道的間諜活動。 三、共軍情工人員都具軍職軍階，他顯然沒有。 四、共軍軍情幹部很講究階級職位，他僅26歲，再怎麼升大約只中上尉，怎有資格和能力負責對台對港工作，尤其是領導工作，簡直天方夜譚。 五、諜員派外工作，任務一定單一，他又負責香港，又兼顧台灣工作，違背全世界情報工作原則。

王立強宣稱上級為他偽造的韓國護照。（網上圖片）

六、情報人員外派變更身份，只准帶一個身份的證件，豈可能允許他帶多種不同的證件，一旦被外國情治單位查獲，豈非證據確鑿。 七、香港銅鑼灣書店事件是中共公安部一局（國保）所為，跟總參無關，他簡直胡扯蛋。 八、中共軍情特工外語能力都很好，他接受訪談時只會用華語，他的素質顯然很低，總參怎可能有這種弱勢諜員。 九、中共為控制諜員，家人特別是妻小一定留在國內，他的妻兒竟能赴澳洲，不可思議。其次，諜員在外，不可擅離工作地，他竟能赴澳長達數月，舉世情報機關所無。 十、他所說的對台工作內容，大家仔細看看，全是媒體揣測中共對工作內容，尤其前陣子報載某黨與台灣宮廟關係，他是看報照本宣科，何足採信。

中國籍男子王立強在澳洲媒體自稱在香港、台灣從事間諜活動。（網上圖片）

翁衍慶也說，全世界國家對於外國間諜投誠，除了獲取其情報外，也必然會小心保護，避免遭到本國追殺，必須提供新的身份，協助他隱姓埋名。如果王立強真的是中共間諜，澳洲方面「把他當寶貝保護都來不及」，怎可能讓他在外面對媒體大談自己的工作？就算真的澳洲或美國希望暴露中共介入香港、台灣的政治，也會利用其他方式釋放消息，絕對不會讓他自己在外大談。

至於王立強的真實背景，翁衍慶認為，大陸有非常多人偷渡到美國，王的籍貫福建南平，也是最流行偷渡的地區之一。到達外國後，有人維持「非法生存」，也有人設法爭取身份合法化，最常用的方式就是宣稱自己是政治犯，一旦被遣返就會遭到迫害。但是以他的說詞可以得知，對中共情報體系的了解實在太少，所以澳方應該發現根本是假貨，不願給予庇護，他才選擇利用找媒體放話。

（綜合報道）