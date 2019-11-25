【間諜疑雲】中國創新投資：主席向心在台離境時被要求配合調查

中國創新投資有限公司（下稱「中國創新投資」）今天（25日）中午發布通告表示，公司收到執行董事、主席兼行政總裁向心和替任董事龔青的通知，稱他們在台灣桃園機場離境時，收到台灣法務部調查局桃園市調查處發出通知書，要求就新聞報道事宜配合調查，兩人已聘請台灣律師提供協助。

通告又指，向心和龔青對有關報道所曝事項一無所知，表示王立強不曾是集團員工，報道所述事項全為虛構和偽造。另外，董事確認公司業務和營運照常，相關報道及配合調查將不會對業務及營運構成任何重大影響。

早前，澳洲傳媒報道指，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang），上月已叛逃到澳洲尋求政治庇護，王自稱曾奉命協調網軍干預台灣大選，亦有參與2015年銅鑼灣書店事件，及滲透香港的大學校園。

王立強接受澳洲傳媒訪問，自稱在香港、台灣從事間諜活動。（網站截圖）

據報道，王立強稱其2014年到香港，進入中國創新投資任職，不久就發現這不是一間普通的企業。2015年，向心要王立強教他的妻子龔青畫油畫，王便逐漸打入這間公司的核心。向心告訴王立強，他1993年到香港來從事情報工作。

王立強直指，總部位在香港德輔道西的中國創新投資是在解放軍總參謀部之下成立，目的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。他並稱，中國創新投資在台灣傳媒業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國大陸可以控制這些傳媒，遂行新聞檢查。

中國創新投資周日（24日）晚間首度發通告回應報道，指公司與向心並無涉及任何情報及特務活動，又指公司已經將此事交予律師處理，並會考慮採取切實可行的法律行動。

（綜合報道）