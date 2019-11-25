【區議會選舉】蔡英文：冀選舉結果被尊重　香港續往民主道路前進

區議會選舉投票率高達7成，為香港各類選舉史上投票率最高的一次選舉。同時，民主派陣營取得壓倒性大勝，建制派大敗。 台灣總統蔡英文今天（25日）上午表示，看到香港出來投票的人很多，也樂見香港人民願意走出來表達他們的意見及參與民主的過程。希望這次選舉的結果被尊重，也希望香港繼續加油，持續往民主的道路前進。

區議會選舉投票率高達7成，為香港各類選舉史上投票率最高的一次選舉。（余俊亮攝）

總統府發言人丁允恭也透過新聞稿表示，「民意如山」，這項選舉結果充分展現香港人民追求自由民主的絕對意志，總統府代表台灣人民表達高度感佩與支持。

丁允恭稱，面對香港人民對自由民主的渴望，再次呼籲北京與港府接受民意，並具體落實對香港自由民主的嚴肅承諾，也唯有回到這樣的軌道，真誠與人民對話，才能真正化解當前的各項矛盾與衝突。

自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強，向澳洲多間傳媒講述自己的經歷。（網頁截圖）

一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang，音譯），上月已叛逃到澳洲尋求政治庇護。蔡英文指出，這件案子不只牽涉到台灣，也牽涉到其他國家，需要嚴肅審慎面對。台灣已啟動調查程序，也會與其他國家進行合作，相信所有相關單位會協力一起來做。

蔡英文呼籲，應該等整個調查完成以後，在完整的事實基礎上再做評斷；更不要以中國大陸的說法來下評斷，在這個階段都是不需要的。

（中央社）