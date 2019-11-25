【區議會選舉】環時：無論選情有什麼波動　不可能衝擊一國兩制

昨天（24日）舉行的區議會選舉為本港選舉史寫下新一章，民主派屬取得壓倒性大勝，取近8成議席，反觀建制派多名競逐連任的立法會議員均「落馬」，只能獲得不足兩成議席。 官媒《環球時報》刊文，稱建制派的席位大幅縮小，泛民獲得多數席位，不過從雙方所獲得的實際票數看，差距比席位差距要小很多。

建制派多名競逐連任的立法會議員均「落馬」，只能獲得不足兩成議席。有市民得知部分選區結果後慶祝。（香港01）

香港01區議會選舉互動專頁 最新開票數據https://dce2019.hk01.com/文章以〈風雨中的香港需要堅毅前行〉為題，稱這次選舉的政治環境應很不正常。修例風波尚未停下來，而這場風波客觀上對泛民在短時間內釋放臨時動員力有利。「最近幾個月暴力肆虐全港，它作為非理性的政治能量顯然會以各種方式轉化成對選舉進程的直接影響，對很多人、尤其是對建制派候選人以及他們支持者造成壓力。」

文章指出，西方一些勢力在過去的一周「開足馬力」，為香港反對派在本次區議會選舉「助選」，比如美國國會緊急通過「香港人權與民主法案」、英國駐港總領館前僱員向BBC宣稱在內地受到「酷刑」，都是衝區議會選舉來的。

泛民取得更多席位 不意味著香港選民支持暴力示威

文章表示，西方那些勢力和香港的激進勢力都想把這次投票搞成政治示威，否定止暴制亂是香港當前最緊迫的任務。「但我們要說，泛民這一次得到更多席位，並不意味著這是香港選民對暴力示威的支持。大多數港人已經厭倦暴力，希望重建秩序，對香港民意這一基本面的判斷不會錯。」

文章強調，香港的投票結果反映了在如何走出當前困局的問題上，香港社會還存在一些情緒，影響了對這個重大問題的系統化思考。無論香港選情有什麼樣的波動，對於香港所有選舉都是中華人民共和國治下一個特別行政區內的選舉，它們不可能衝擊「一國兩制」的基本框架。「香港的土地和天空永遠是中國的，香港社會這樣的集體理性和情商只會因一次又一次洗禮逐漸走向更加深刻、成熟。」

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「國家永遠會為香港的事情托底」

文章結尾道，經歷這次區議會選舉，希望香港的建制派不要灰心，愛國愛港的民眾不要灰心。只要有選舉，就會有擺動，更何況在當前各種衝擊疊加、形勢很不利的情況下建制派依然獲得了約40%的選票。「香港的問題需要客觀分析，認真解決，國家永遠會為香港的事情托底。」