【區議會選舉】國民黨籲港府正視民意　柯文哲：結果顯示民心向背

區議會選舉投票率高達7成，為香港各類選舉史上投票率最高。同時，民主派陣營取得壓倒性大勝，建制派大敗。 在台灣，在野的國民黨發布新聞稿表示，選舉結果顯示港人對陸方的治理投下不信任票，認為既然已展現民意，呼籲港府要依循民意展開後續對話，正視此次選舉反應的各項民意指標。台灣民眾黨主席柯文哲則說，選舉結果反映民意，「已顯示民心向背」。

建制派多名競逐連任的立法會議員均「落馬」，只能獲得不足兩成議席。有市民得知部分選區結果後慶祝。（香港01）

國民黨還指出，數月來香港警民衝突不斷，國民黨始終密切關注香港事態且表達關心，區議會選舉是反映香港民眾意向的重要指標，期望選舉過後，得以看見北京當局與港府對民意展現的重視，進一步修復與港民間的裂痕。

國民黨總統參選人韓國瑜競辦發言人葉元之則表示，港民希望藉選票發聲，要解決香港問題，就要貫徹民主普選。韓陣營關心反修例事件的傷者，並呼籲港府與人民，回歸理性討論，真誠對話，尋求民主自由的共識。

柯文哲認為，選舉反映民心向背，北京應誠實面對。（資料圖片）

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲則受訪表示，選舉就是反映民意，「選舉結果很清楚」，又指他每次都呼籲北京政府要面對問題，不要總說是外國勢力干預，「要誠實面對香港現況，看要怎麼解決」。

朱立倫：新任議員應善用授權 扛起責任

國民黨籍前新北市長朱立倫則在Facebook發文表示，香港區議會選舉結果逆轉，是香港民意一次清楚的表達。應當尊重近300萬名港人，昨天一人一票所傳達的清楚訊息。港人中多數不信任港府、北京，渴望新氣象。希望港府與北京，也能真正面對香港的民意。

朱立倫指出，新當選的區議員需要時間思考：如何善用民眾的授權，如何扛起此刻加諸於肩上的責任。此刻的港府也需要時間沉澱調整，如何因應民意訴求。大家都需要一些時間，也需要耐心。期盼這次選舉，能讓香港民眾重拾期待，讓街頭先恢復平靜，讓香港的社會經濟喘口氣。

（綜合報道）