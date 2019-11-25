「共諜案」延燒　台調查局證實機場攔截向心夫婦扣留調查

近日向澳洲政府與媒體爆料，聲稱為中國大陸擔任間諜情報工作的男子王立強（Wang William Liqiang），並點名香港上市公司「中國創新投資」與「中國趨勢」是中共中央軍委聯合參謀部所屬的中資公司，還稱主席兼執行長向心受中共軍方高層委派收購這兩家上市公司，再以軍民融合發展與通訊業務為名，幫助中共在香港和台灣建立情報機構，甚至曾試圖影響台灣選情。

而向心與妻子龔青在11月24日計劃離開台灣時，於桃園機場遭台灣調查局桃園市調處攔查，並當場帶回兩人，案件現正偵辦中，但調查局對於案件相關情況則拒絕透露。

圖為中國創新主席兼行政總裁向心。（資料圖片）

中國創新投資今天（25日）中午發佈訊息指，公司收到向心與龔青的通知，在台灣桃園機場離境時收到法務部調查局桃園市調查處的要求，要兩人就新聞報道中的「共諜案」配合調查。兩人隨即遭調查局人員帶走，但目前兩人已聘請台灣律師提供協助。

該公司聲明更強調，「事實上，向先生和龔女士對該新聞報道所曝事項根本一無所知，王立強從來不曾是本集團的員工，該新聞報道所述事項全為虛構和偽造。」

台灣調查局表示，已對向心案件進行立案調查，並稱桃園市調處鎖定向心與龔青在桃園機場離境時，將兩人帶回，請求就參與情報及特務活動的新聞報道配合調查，兩人已聘請台灣律師陪同偵察。全案目前積極偵辦中，調查局強調事涉國安，無法對外說明。