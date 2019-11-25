【觀察】香港區議會選舉建制大敗　是否國民黨選情「警訊」？

香港2019年區議會選舉於11月24日22時30分結束，此次選舉投票率達71.2%，創香港史上新高，共有約294萬名選民投票，泛民在452個直選議席奪下385席，在十八區區議會中，有十七區贏得過半議席，反觀，建制派大敗僅得59席。不過，如果從投票的比率來看，泛民其實僅得到57%的選票，而建制也不如外界想得大敗，其實仍然有41%的支持度。

而香港區議會選舉的結果也被外界解讀為和2019年6月爆發的香港反修例事件有關聯，儘管港府以「止暴制亂、恢復秩序」做為首要工作，但選舉的結果似乎表明有近將6成的民眾對於港府投下了反對票。

面對香港區議會選舉泛民獲得多數席次的選舉結果，2020台灣總統大選中民進黨提名的副總統候選人、台灣前行政院長賴清德於11月25日表示，泛民奪下85%的席次， 「民心向背非常清楚」，盼望台灣2020年大選，結果會如香港區議會選舉一般，守護台灣的民主團隊能贏得勝利，讓台灣可以持續發展。

是否2020台灣總統大選的結局會如賴清德所預料般是民進黨大獲全勝呢?香港區議會選舉結果揭曉，對於國民黨來說是否真的是選情的「警訊」呢?

首先，從歷史上來看，2014年3月18日爆發的「太陽花學運」，外界均認為在一定程度上衝擊國民黨在2016年大選的選情，使得國民黨「兵敗如山倒」，甚至過程中一度發生2015年10月「換柱」事件，就是因為國民黨的選情「告急」，最終只能將國民黨總統候選人由洪秀柱換成朱立倫，企圖搶救立法委員的選情。

而2016年總統大選的結果，民進黨蔡英文最終以689萬（56%得票率）大勝國民黨朱立倫的381萬（31%得票率），相較之下，2012年國民黨馬英九以689萬（51%得票率）勝過蔡英文的609萬（45%得票率）。換句話說，國民黨4年執政反倒流失了將近300萬選民的支持，而「太陽花」無疑是關鍵事件之一，因此可以說「太陽花」的確對於2016總統大選產生一定程度的衝擊。

不過，香港畢竟不是台灣，因此究竟香港區議會選舉的結果能否套用到2020台灣大選的預測也是令人相當可疑的，此外，如果將統獨議題當做台灣選舉的單一因素，似乎無法解釋民進黨在2018年「九合一」中遭遇慘敗的情況，而綜合「太陽花」到2016台灣大選再到「九合一」，似乎只說明瞭「民意如流水」，沒有抱持特定立場的中間選民越來越多。

外界認為香港反修例風波是2014年「反佔中」的延續，而2014年「太陽花」和「反佔中」其實在一定程度上形成「共振效應」，背後就是台港兩地青年所共同分享的「反中」（或反共）的意識型態，而其最主要的構成因素是一種「恐懼感」，即害怕習以為常的生活方式受到改變，而這樣的生活方式被西方意識型態和民進黨概括成所謂的「自由民主」。

可以肯定的是，民進黨已經將2020總統大選的主軸之一定調為「守護台灣民主」，而在北京推出「統一進程」和「一國兩制台灣方案」的情況下，蔡英文主打「主權牌」便能在一定程度上將其內政改革不利的內部矛盾問題轉移到兩岸統獨的外部矛盾。相較之下，國民黨韓國瑜雖然認為蔡英文連任將使得兩岸朝向戰爭的局面發展，因此他提出「台灣安全、人民有錢」，但這顯然並不能說服年輕人如何對抗北京的「蠶食鯨吞」、「步步近逼」，因此這場「中華民國保衛戰」似乎也成為了2020總統大選無法迴避的問題。