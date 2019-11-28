台國安高層：「王立強間諜案」發酵　大陸恐出重手

由澳洲傳開的「王立強間諜案」疑雲，在台灣因為相關關係人向心等人被檢調偵辦、限制出境，而引起一波台灣間諜史上最戲劇性的一幕。

而正當總統大選將進入最後一個月的關鍵期，被輿論視為「藍紅一家親」的國民黨，選舉聲勢幾乎被此事打得毫無招架之力，而民進黨黨內如今則是勝券在握、甚至已經開始分配選後府院黨權力結構調整的規劃，讓2020年的總統大選，成為台灣自1996年開始總統直選以來，最戲劇化、最讓人瞠目結舌的一次。

王立強接受澳洲傳媒訪問，自稱在香港、台灣從事間諜活動。他並稱，中國創新投資主席兼行政總裁向心在香港來從事情報工作。（資料圖篇）

根據台國安高層的分析，台灣情治單位聯合檢調拘捕向心（向念心）、龔青夫婦，事實上是受到包括美國在內的「五眼聯盟」情報體系的通報，才匆忙上陣逮人。由於向心夫婦在台灣的行程，長期被美國等國的情治人員跟監，故台灣檢調才有能夠在偵訊期間展示多項跟監結果的影像，讓其無法開口脱罪。而高層更透露，事實上台灣國家安全局第二處（負責大陸事務）的情報人員，四、五年前已經與向心集團在台有所接觸，其投資案、購宅案都在台國安局的掌握中，但是台灣情治單位當年並未認為向心夫婦的作為，有害台灣國家安全，故僅以「套交情」的方式接觸，甚至有酒酣耳熱、賓主盡歡的場面。

但是，由於近二年由美國主導的「中國威脅論」越演越烈，且特朗普是個不按排理出牌的領導人，其對中國政策的搖擺不定，甚至讓盟國也無法跟上。而夾在美、中之間的台灣，此間的處境更加尷尬。蔡英文身邊的國際與兩岸政策團隊，分為二個集團。一個集團認為台灣應該跟着美國亦步亦趨，可以獲得國際曝光以及安全保護，且對總統大選有利，是屬鷹派。

台灣國安局在向心案中的角色尷尬，收集資料已久卻無法參與太多偵辦動作。（陳宗逸／多維新聞）

而另一派則以陳水扁時代的老輩政務官為主，認為台灣「不論如何，總要跟北京對話，要想盡辦法，兩岸一定要對話，才能建立起碼的風險管理機制」。但是，這個論點，目前在選舉期間並不受歡迎。國安高層認為，選舉期間是「仇恨動員」的高峰期，誰站出來講比較偏向和解的政治語言，就會立刻被打為例如謝長廷、柯文哲之輩的下場，變成賣台主義者，在總統大選之前，並非好主意。不過，民進黨內已經有人預言，蔡英文的第二任期，兩岸政策會有變化，而柯文哲甚至認為，會有翻天覆地的變化，這個變化的出現，還是得視選後民進黨內如何權力分配、核心權力轉移的版塊變動上，如今分析時間尚早。

至於台灣國安局專門對付大陸問題的第二處，此次在向心夫婦事件中，扮演的角色有限。由於民進黨內不信任台灣軍情繫統，雙方爾虞我詐，故此次主要偵辦單位是法務部調查局國安處處理，重要原因也是國安局幹員並未擁有司法警察身份，不能出面逮捕人員，和調查局幹員具司法警察身份、可持槍執法逮人的身份有關。不過，主要的資料提供者，除了國安局外，來源還是來自美國。

美國在台協會（AIT）裏面有一個獨立的編組叫做「研究企劃組」，其真正身份是美國中央情報局（CIA）在台工作站。這次的事件，雖是由澳洲的安情局（ASIO）發動，但是幕後有濃厚的美國味道。此次AIT的研究企劃組，是否隨同台灣檢調一起偵辦向心案？牽涉的程度有多深？目前都引人高度興趣。眾所周知，台灣軍事間諜二大案，包括泄漏美台高階鏈結軟體的羅賢哲案，以及泄漏美台高階硬體飛彈部署的謝嘉康案，都是在美國主動偵辦的壓力下，台灣軍情檢調才緩慢動作。

羅賢哲案甚至是被美國聯邦調查局（FBI）主動偵辦逮人，才交給台方。而謝嘉康案，則由美國國防情報局（DIA）和海軍情報辦公室（ONI）等駐外單位長期監控所得，如果沒有美國的壓力，台灣情治系統是不太會有動作，因為牽涉到情治管控不周、人員怠忽職守等問題，情治高層深怕萬一辦得太大，會有丟官危機。此次向心案也一樣，暴露出了台灣情治機關沒有警覺性、僅會宣導不會辦案的尷尬，故要辦大還是辦小，事實上牽涉到此次選舉動員等政治力學的攻防中，這是美方無法操控到的一環。

台灣國安高層也預估，大陸方面不會輕放此案，只是目前才剛剛結束香港的動亂局勢，北京意志以慘敗告終，政治處理尚待北京方面的決策。而向心案一旦逐漸升高兩岸之間的對立，大陸方面開始有的動作，除了逮捕大批台籍間諜、甚至澳洲間諜，都象徵了此戰開打。

如果蔡英文當局在選後想要改善兩岸關係、尋求兩岸間的對話，向心案應該會在短期內被悄悄抹平，不會有太多衍生事件。而這一切的結果，都須視這個月的選舉動員態勢，以及最終選舉結果，目前可變性太高，無人敢預言事件會向何處發展？