「中國特工」宣稱「中共介選」　台灣政壇怎麼說？

一名自稱叛逃澳洲的「中國特工」王立強向澳洲媒體供稱，中共透過媒體和選舉企圖干預台灣和香港的政治局勢，包括砸2億美元投資台灣電視圈，以及2018年台灣九合一選舉時，中共曾捐給韓國瑜陣營280萬美元。 隨着2020台灣總統和立法委員選舉的逼近，「中共介選」的消息在台灣政壇引發軒然大波，蔡英文、韓國瑜，以及郭台銘和柯文哲等人皆對此事做出了相關回應。

一名自稱是叛逃澳洲的「中國特工」王立強向澳洲媒體供稱，其曾在香港、台灣及澳洲等地為中共從事間諜和政治滲透活動。 （翻攝自亞悉尼先驅晨報網）

針對「中共介選」的新聞，台灣總統蔡英文11月23日，先是以日前民進黨的競選廣告遭中國大陸網民變造的案例，指稱中國大陸介選的影子越來越明顯，其呼籲民眾須戒慎恐懼，守護台灣好不容易建立起的民主、選舉制度。而在上海公安發佈聲明指出，該「中國特工」是名詐騙逃犯後，蔡英文在今天（24日）表示，此案國安單位已透過管道在進行查證，如有不法會嚴辦，現階段不會對任何個案做評論。

遭指控接受中共資助的韓國瑜則在11月23日怒斥，2018年九合一選舉時，台灣國安局、​​調查局就宣稱，有境外勢力介入台灣選舉，但過了一年還是抓不到人。韓國瑜不滿地表示，在抹黑他為黑道、菜蟲、喝酒、玩女人、炒房地產後，現在又要抹紅他拿中共的錢，其認為此消息是假造的核彈爆炸，其強調選舉時若有拿中共一塊錢，將請辭高雄市長，並立刻退出2020年的總統選舉。

為闢謠，韓國瑜強調若其選舉期間，有拿中共任何一塊錢，其立刻退出總統大選。 （洪嘉徽／多維新聞）

民進黨立法院黨團總召柯建銘則表示，民進黨在11月23日已決定提出「反滲透法」草案，預計在11月25日召開記者會說明，28日舉辦公聽會，29日在台灣立法院會中拼徑付二讀。

柯建銘說，蔡英文日前提及中國大陸在台灣每個角落都試圖滲透，國會就在思考一套反滲透的法律，讓各機關處理有個基礎，如今又傳出「中國特工」指中共干預台灣選舉的新聞，更加印證過去中國大陸對台灣的選舉和媒體滲透等情事。至於該法案，能否順利三讀，柯建銘表示，這要看國民黨立法院黨團態度，並稱這個草案要比現在立法院所有的相關草案還可行。

國民黨在11月24日發佈新聞稿表示，強力呼籲司法單位儘速查明事實，讓真相水落石出，勿讓不實謠言與假新聞流竄坊間，影響2020大選的公平與公正性，也勿讓任何參選人或政黨遭到不明之冤，或飽受隨時被抹紅的恐懼。國民黨呼籲執政黨須正視此問題，既然已經信誓旦旦要打擊假新聞，就應該對此案拿出積極作為，勿放縱有心人士，藉機大打恐共牌，謀求選舉利益。

針對「中國特工」宣稱「中共介選」的消息，鴻海集團創辦人郭台銘在11月24日時表示，此事已經不是抹紅、抹黑的問題，而牽扯到「國安問題」，沒有證據前，不能妄加揣測。郭台銘認為國民黨和民進黨都要非常重視此事，並去查明真相，因為有關「中國特工」的指控，已成為影響台灣選民要選擇哪位候選人的重要指標。

對於韓國瑜稱「若拿中共一塊錢，就退出大選」的說法，柯文哲在11月24日表示，「廢話，中共當然不會直接撥預算，通常都會經過洗錢專案。柯文哲稱，「想也知道，中共的預算表裏，不會有一筆經費叫做支援韓國瑜」。

針對該「中國特工」表示，中共會透過挹注資金滲透特定媒體的說法，柯文哲表示，離選戰結束還有49天，以他的經驗來看，爆料還沒結束，比方說哪些媒體在香港收多少補助等問題都會在接下來一一浮現。柯文哲稱，到時候什麼資金出來都會很清楚。

至於，「中共介選」的指控是否會傷及韓國瑜選情，柯文哲認為信者恒信，不信者恒不信，不過其對於中國大陸會想影響台灣選舉，本來就是預期中的事，並不感到奇怪。