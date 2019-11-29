【2020台灣大選】韓國瑜籲支持者拒答民調　外界質疑「鴕鳥心態」

代表國民黨參選2020年台灣總統大選的韓國瑜，近來飽受民調支持度低迷之苦，也動搖着國民黨及一眾「韓粉」的軍心。韓國瑜先是語出驚人高喊「得民調得痔瘡」，批民進黨迷信阿拉伯數字，隨後於11月28日韓國瑜更加大力道，籲支持者接到民調電話一律拒答。

輿論認為，韓國瑜此舉雖可讓其未來可能持續落後的民調有說詞可應對，但也很容易被視為「鴕鳥心態」，不敢面對民意檢視。

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親綠媒體《自由時報》在11月28日公布自家民調，結果顯示，蔡英文以49.95％的超高支持度，遠勝韓國瑜的19.49％，雙方差距高達到30％。同日下午韓國瑜接受媒體聯訪時，難免又被追問民調議題，沒想到韓國瑜直批有心人用假民調迷惑人心，已無法測出真實民意，成為民主國家笑話。強調坊間這麼多奇奇怪怪的民調，數字差距那麼大，現在假民調太多，他參選高雄市長時，一百次民調就輸了一百次，但最後大勝15萬票。韓國瑜要求自己的支持者，今起接獲民調電話時，一律拒絕回答， 一口氣讓所有假民調單位，測不到真實的答案，等投票當天，再讓民進黨知道什麼是真民調。

據瞭解，在藍營內部自己進行的民調，韓國瑜雖也落後蔡英文，但落後幅度其實沒有外界的民調動則15％、20％，反而大約在5％到10％之間，仍有追趕空間。韓國瑜出招籲支持者別再對民調錶態，有輿論認為，韓國瑜有如在賭桌上封住底牌，等明年1月11日投開票日再見真章，過程中不論民調再低也有話可講，雖能安撫藍營支持者因民調不振的焦慮，不過卻也選得有鴕鳥心態，不願面對民意調查檢視。

對於韓國瑜出招替民調「封關」，有學者認為，其實台灣民調發展多年，就算部分受訪者不表態或拒答，民調機構也能依其他訪查組別進行對照，並透過加權統計還原民調結果，就算韓國瑜呼籲支持者拒答，恐怕也難以發揮遮蓋民調之效。