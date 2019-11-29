【2020大選】妻子被指控盜採砂石　韓國瑜割席稱當時不相識惹質疑

台灣總統大選國民黨參選人高雄市長韓國瑜近來醜聞不斷，時代力量立委黃國昌日前踢爆，韓國瑜夫人李佳芬的家族，自1998年起就在台灣中部的濁水溪盜採砂石。韓國瑜亦涉嫌濫用立委職權，為李佳芬家族盜採砂石關說。 韓國瑜競選辦公室事後稱事件時間上是在韓國瑜與李佳芽相識之前，韓國瑜與之無關。但隨即有網民直指韓國瑜說謊，事關女兒韓冰早在1996年就出生，二人顯然在1998時並非未曾相識。

黃國昌在記者會上指控李佳芬的家族過去憑恃家族成員擔任地方民代，以及夫婿韓國瑜擔任立法委員期間之權勢，於濁水溪盜採砂石。（聯合新聞網）

黃國昌在周五（29日）上午召開記者會，指控李佳芬的家族過去憑恃家族成員擔任地方民代，以及夫婿韓國瑜擔任立法委員期間之權勢，於濁水溪盜採砂石，利用國家資源大賺黑心錢，破壞生態環境。主要涉案的是李佳芬的父親、時任雲林縣議員的李日貴。黃國昌更在社交媒體上公開相關文件證據，「請問韓國瑜、李佳芬：上面的簽名還認得嗎？還是又害怕想起來？」。

黃國昌指，李佳芬家族在濁水溪河床上的抽砂船本來佔有極佳位置，但後來受政府的「聯管計劃」影響必須離開，於是就改為再建一個新堤防，把原有地「圈起來」，從河川用地變成浮覆地。新堤防既不在年度計劃內，也位於相對沒有必要的不危險路段，但登記產權卻為政府。黃國昌批評，此舉是掌握權力的政治人物動用國家機器，動用納稅人的錢在政府土地上為私人家族牟取暴利。

黃國昌在社交媒體上公開的相關文件證據。（聯合新聞網）

對此，韓國瑜競選總部發言人葉元之在同日上午回應指是「選舉操作」，認為黃國昌是時代力量不分區立委的第四名，「為了衝選情難免會有一些選舉手段」。韓總的聲明更指，李日貴過去曾經營的砂石公司，時序早在韓國瑜與李佳芬相識之前，韓國瑜未曾參與，更絕無利用立委職權做任何不法或特權施壓之事。

（綜合報道）