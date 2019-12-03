【台灣駐日官員自殺案】韓國瑜痛批蔡政府放任網軍害死外交官

2018年日本關西機場因受燕子颱風侵襲而關閉，大批台灣遊客滯留，而台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠疑因承受網民批評壓力過大輕生。 事後台檢方偵辦發文網友，鎖定一名蔡姓男子，以及當時將網絡訊號分享給蔡男、外號「卡神」的楊蕙如，並於當地時間12月2日以「污辱公署罪」將兩人起訴。 由於楊蕙如被視為台駐日代表謝長廷的子弟兵，其發文更涉及替謝長廷辯駁，指謝管不了大阪辦事處，更令此案格外受重視。國民黨總統大選候選人韓國瑜也在Facebook上痛批「蔡政府放任網軍害死外交官」。

根據台灣檢方調查，2019年9月關西機場事件發生後，蔡姓男子在PTT上以「大阪空港疏散事件相關資訊」發文痛罵台灣駐大阪代表處，相關字眼包括「爛到該死的地步」 、「講難聽一點叫作黨國餘孽」。後來楊蕙如透過Line群組指揮下線，增加留言提高文章能見度，同時透過蔡男等人，發放給網軍每人每月新台幣1萬元（1元新台幣約合0.03美元）的薪水。

針對「楊蕙如案」，柯文哲有感而發批評綠營，自詡為「進步」的台灣政黨，底下的人也與中國大陸使用相同的手法，花錢培養網軍，操控網路輿論。他更呼籲各大政黨，應還給大家一個乾淨的網路討論空間。（@柯文哲Facebook）

對此，韓國瑜12月2日在Facebook直指「蔡政府放任網軍害死外交官」，認為蔡政府為了護航謝長廷，或想利用此事演一出販賣「芒果乾」（取亡國感的諧音）的前戲，對於網軍搭配媒體、粉絲專頁一條龍的操作攻擊袖手旁觀，使大阪辦事處處長蘇啟誠承受到超乎想像的輿論壓力，只能用生命來捍衛自己的榮譽。

韓國瑜指出，他希望蔡英文政府清楚說明交代政府為什麼放任這些為了護航官員與政策、間接害死外交官的網軍集團，並應徹查這麼一大筆僱用網軍的錢是從哪裏來的？甚至費用有沒有動用到公帑。

同時，韓國瑜也感歎，操作一位年輕人當網軍才一萬塊，籲選民要認清短線廉價的網路操盤，而他上任後一定秉公徹查，儘快還給蘇啟誠及其家人一個遲來的公道。

如今，楊蕙如遭台北地檢署起訴一事，形同是民進黨政府自行製造給反對黨攻擊的新議題。對此，國民黨立法院黨團更於12月3日召開記者會，除了質疑楊蕙如養網軍的資金來源，更要求蔡英文須為此道歉、責令謝長廷下台。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨團欲詢問民進黨政府，楊蕙如進行網軍操作的資金從何而來？資金是否由「境外勢力」提供？ 「是受到誰的指示？蔡英文與駐日代表謝長廷沒有責任嗎？他們兩位應向全民講清楚說明白各界的疑問！」

國民黨立法院黨團於當地時間12月3日召開「1450逼死大阪處長 蔡英文謝長廷沒責任？」記者會。（譚英瑛／多維新聞）

曾銘宗認為，「楊蕙如案」是「檢調單位認證的網軍」，「民進黨及其扈隨組織長期以來以假信息、假新聞，帶風向、操作輿論」，但是一直以來只有「影射跟口水」，外界找不到證據，如今楊蕙如遭地檢署認證為網軍遭起訴，這案子僅是「冰山一角」，民進黨應對此事向全民道歉。

曾銘宗並且追問，「蔡政府到底養了多少網軍」，之前民進黨政府以打擊假新聞為由編列新台幣「1450萬元」預算，招募專責小編經營網路，但是就連曾與蔡英文競逐民進黨內2020年總統提名權的行政院長賴清德都曾表示，「盼望蔡總統呼籲網軍停止攻擊」，而賴的言論正好「證實蔡英文陣營卻有操控網軍的行為」。

面對藍營拿着「楊蕙如案」回擊綠營，認為是楊在網上帶「風向」導致蘇啟誠的過世，民進黨立委、民進黨立法院黨團書記長李俊俋回應，「關西機場事情第一件事情已經證實，發假訊息就是中國網軍」，而民進黨政府從頭到尾對此案的態度非常清楚，只要任何人發佈假消息，就應負起言論責任，現在楊蕙如遭訴也就是基於這樣的原因。

民進黨立委、民進黨立法院黨團書記長李俊俋。（譚英瑛／多維新聞）

至於藍營藉此議題要求謝長廷返台赴立法院報告，李俊俋則說，「我不知道這（「楊蕙如案」）跟謝長廷有什麼關係？現在也沒有任何證據證實楊蕙如是謝長廷指使的」，假使因楊過去與謝長廷關係密切，就認為是謝指使的，然後立法院就要求謝返台報告，那「我認為是無聊透頂」，並強調目前最重要應是依司法程序處理「楊蕙如案」。