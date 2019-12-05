【2020大選】韓國瑜自稱「被害」　宋楚瑜譏：不被人黑是蠢材

在台灣，民進黨人士楊蕙如因指示網軍操作去年關西機場事件，日前被台灣方面起訴，而所引發的網軍風波仍在台北政壇延燒，國民黨總統候選人韓國瑜表示，他與民進黨副總統參選人賴清德、台北市長柯文哲是「被害三兄弟」。 對此，親民黨主席、總統參選人宋楚瑜於12月5日表示，做政治人物哪一個不被黑的話，「那像奇才？」，更稱「不遭人忌是庸才，不被人黑是蠢材 」。

親民黨主席與總統參選人宋楚瑜。（譚英瑛／多維新聞）

隨着2020年總統參選人蔡英文、韓國瑜陸續公布自己的競選歌曲，12月5日，親民黨總統候選人宋楚瑜也來到錄音室錄製由支持者創作的競選歌曲。不過當被問到競選歌曲的風格時，宋楚瑜隨即被自家發言人、媒體人于美人調侃，稱她需先為未能阻擋宋唱歌而感到「抱歉」，「我們只能講主席絕對不是被政治耽誤的歌手」，暗指宋不擅長唱歌。

于美人說，她原先有意請台灣知名作詞人方文山、歌手911為宋楚瑜的競選歌曲作詞、作曲，但當她聽完宋唱的「黃埔軍歌」之後，心中就暗自決定不要麻煩自己的朋友協助了，「我很抱歉，我沒有攔住他，他的風格就不多說了吧……。」

對於宋楚瑜而言，或許唱歌沒有從政簡單，他更在錄音時自嘲「還是做省長比較容易」。（譚英瑛／多維新聞）

面對自家發言人的當面調侃歌喉不佳，宋楚瑜絲毫未流露出不悦，也坦承「我從小就不是會唱歌的人」，但到台灣省政府任職後，他也曉得應多多跟民眾交流，「所以我還唱紅幾條歌」，像是「愛拼才會贏」。

一聽到宋楚瑜自豪自己的歌喉捧紅了競選經典歌曲「愛拼才會贏」，看不下去的於美人又接話回應宋楚瑜，「可是，每一場都是（歌手）葉啟田唱的，跟你有什麼關係呢？」宋楚瑜則不服氣的回應，雖然「愛拼才會贏」是葉啟田唱紅的，但他也曾要求自己的省府官員們，每到大眾場合都要大唱這首歌，他更表示，「 我們還不只唱這條，還有『我們都是一家人』、『客家本色』」。

面對宋楚瑜爆棚的自信，在一旁的于美人只能回應「好好好，第二題」，試圖終結記者對宋楚瑜歌喉的討論。

宋楚瑜在錄音師的協助之下，完成競選歌曲的錄製。（譚英瑛／多維新聞）

由於台灣中央選舉委員會宣布將於12月18日舉行首場公辦總統候選人電視政見發表會，針對外界對其政見發表內容的好奇，宋楚瑜透露，政見會發表內容將聚焦於身為台灣領導人的總統，「他到底管些什麼事情」的方向來準備。

親民黨副總統候選人餘湘也於5日會見一向支持韓國瑜的國民黨立委候選人張嘉郡，而此舉被視為宋陣營「拔樁」韓國瑜。對此，宋楚瑜則認為，「不要天天說拔樁」，張嘉郡以前跟他交情甚篤，張的父親、前雲林縣長張榮味跟他也是非常好的「body body」，而餘湘自己也與張嘉郡有深厚的交情，因此宋楚瑜也詰問「拔樁」說，反譏應該是韓陣營將他們的人給「拔」走了。