台灣2019年度代表字「亂」11年後再現　導演李安是推薦人之一

「台灣2019代表字大選」票選結果周五（6日）公布，「亂」字拿到最高票，獲選為今年的年度代表字。「亂」同時也是2008年台灣首屆代表字大選的第一名，也是台灣代表字歷經12屆選拔，首次出現「回爐」的年度代表字。

2019台灣代表字大選名單。（台灣2019代表字大選網頁截圖）

此次票選由中國信託文教基金會與《聯合報》合辦，邀各界名人專家與達人、素人推薦42個代表字，經24天累積票選。受選戰催化，今年累積票數為79,915票，歷屆最多。

票選第1至10的年度代表字，依序為亂、謊、憂、跨、驚、慮、 啟、詐、換、孤。「亂」字拿到10,323票，比第二名「謊」字多了近4千票。

推薦「亂」字的是台灣導演李安和台灣清華大學榮譽教授李家同，李安表示，「很明顯，到處都繃得很緊」，是對一些理想的反彈，希望大家記取教訓。李家同則說，普悠瑪列車事故、教改和日本首相「雙十」賀電事件，是他選「亂」的主因。

「亂」字繼2008年首屆後再度獲選。（聯合報）

國民黨總統候選人韓國瑜周六（7日）出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會時，批評蔡英文執政四年，台灣人民表達四個字「苦、茫、翻、亂」，如果再讓蔡英文繼續執政，未來四年就是「慘、慘、慘、慘」。

據悉，「台灣年度代表字大選」已邁入第十二年，曾被票選惟年度代表字依序為亂、盼、淡、讚、憂、假、黑、換、苦、茫、翻，每個字都刻畫了當年的社會意向與民眾想法。

（聯合報）