【2020台灣大選】「泰」難搞曝蔡英文新南向政策陰影

近期，若給台灣民眾選擇一個最不討喜的國家，應該有半數以上人會挑選「泰國」。日前，泰國官方宣布台灣人赴泰簽證的新規定，往後台人到泰國自由行需附上3個月的財力證明，此舉不僅影響台人赴泰旅遊的意願，連帶影響對於泰國政府的觀感。但最重要的，泰國政府此一舉措無疑搧了蔡英文民進黨政府一記耳光。

民進黨政府無法事前掌握泰國對台灣的新規定，讓台灣旅客對於泰國新制感到恐慌。（Facebook@蔡英文）

11月30日，泰國駐台辦事處公告即日起將實施泰國電子簽證新制，且另也須提供3個月的財力證明數據，並計劃於2020年4月30日取消對台原有的落地簽免費優惠。

消息一出，即引起台灣民眾不滿，畢竟泰國的低物價，加上該地的風光景致，常吸引台人前往旅遊。根據台官方資料彙整，2018年台灣赴泰國旅客人數高達68萬人次，增加幅度為台灣十大出境市場之首，且單是今（2019）年1到10月，台灣民眾赴泰國人數就高達70萬356人次，已超越去年總人數。

然而，此次泰國官方卻忽視台灣旅遊市場，除了提高台灣簽證費用，現在又為了配合電子簽證，明定台人須檢附財力證明，這些作為無疑提高台灣人到泰國旅遊的意願。

台灣政府力推新南向，讓不少台灣立委質疑成效不彰。（Facebook@蔡英文）

由於台灣民眾以及旅遊業的不滿，加上2020台灣大選將至，泰國官方的作為被無限放大，已被拉上藍綠政治對決的籌碼，尤其2016年，當蔡英文大舉「新南向」的旗幟，並打着東盟與台灣互惠互利的政策利多，使不少台灣民眾質疑蔡英文的「新南向」已成了新「難」向。

面對蔡英文民進黨的壓力，泰國駐台北辦事處也發表聲明表示，由於台灣為信息科技先進國家，軟件與硬件條件都相當成熟，所以才想對台實施新制，且同時公告「附財力證明新制延到明年3月實施」，欲以暫緩新式簽證制度，抵禦台灣民眾的怒火。

但如果進一步來觀察泰國列出須申請簽證的國家地區有保加利亞、埃塞俄比亞、羅馬尼雅、墨西哥、哈薩克斯坦、烏茲別克等18個國家地區，其概念上會比較像還在「發展中的」地區；反觀美國、英國、法國、日本、韓國、港澳等68個國家及地區，到泰國旅遊是「享有免簽證」。

2020台灣大選將至，任何事件都可能影響選戰。圖為此次台灣總統大選候選人韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜。（Facebook@蔡英文）

與此同時，台灣人赴泰國旅遊已達67萬人次，名列台灣出境第五大旅遊出境地，相對的泰國到台灣旅遊僅32萬人次，且台灣政府對泰國是提供免簽證優惠，已經是非常不對等的概念。這也難怪日前馬英九在韓國瑜的造勢場合上大罵蔡英文政府：「難道去朋友家看朋友，還要先看銀行存摺？這種歧視待遇，大家接受嗎？喪權辱國的待遇，大家能不反抗嗎？」

對於台灣民眾被引燃的怒火，台灣外交部也有所回應並認為，泰國簽證有電子簽證，以及財力證明兩檔事，且外交部多次強調，「泰方不是針對台灣」。然而，翻閲泰國對外簽證辦法，以及回顧台灣多次協助泰國當地發展的情分來看，泰國官方非但沒有替台灣人帶來較優越的待遇，甚至擬欲提升台人赴泰的成本，想來格外諷刺。

且值得注意的是，當蔡英文民進黨政府自2016年上任以來，口口聲聲說出台灣要發展「新南向」，甚至提出「政府開發協助」（Official Development Assistance,ODA）計劃來協助東盟國家經濟建設發展，順勢帶動台灣在東南亞地區的地位。但是，三年過去了，蔡英文口中的「新南向」似乎不見竿影，不僅在「2020台灣要贏」蔡英文連任官方網站看不到任何「新南向」政績，在台灣政府各大網站也難以搜尋ODA援外計劃的詳實訊息與全貌。

如今，卻發生台灣對泰國開放免簽，泰國卻要求台灣人附財力證明，不禁令人質疑蔡英文強調的「三年有成」的實質效果。坦白來說，台灣民眾了解蔡英文提出「新南向」的用意，也曉得「有錢才會使鬼推磨」的道理。但是，泰國官方屢屢出招，已經打破了國際往來之間的慣例，更讓台灣民眾感受到不公平對待。如果蔡英文連這麼一點的對等待遇都難以實現，還遑論「護主權、守台灣」。