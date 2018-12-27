越南旅行團抵台後152人集體脫團　移民署查獲8人　陸官媒批新南向

台灣日前有以「觀宏專案」簽證入境的越南旅行團，發生152名團員集體逃跑的事件，這亦成為台灣「觀宏專案」實施以來最大宗的假觀光、真偷渡案件。據台灣移民署指，目前已經抓到其中8名逃脫的旅客，另有3人則已自行出境。 而大陸官媒《人民日報》海外版亦為此刊登社評指，事件顯示民進黨的「旅遊新南向」政策終於「捅出超級大婁子」。

目前已有3名脫團的越南團員落網。（中央社）

8人分別在多地落網

據台灣移民署今日（27日）表示，在目前152名脫團越南旅客中，1人沒有失聯，另有3人已自行出境，剩下148人失聯。移民署現已分別在嘉義縣、彰化縣、新竹縣、高雄市和桃園市等地，循線查獲8名越南籍脫團旅客，其計5男3女，當中的女子均為自動投案。

據移民署南區事務大隊副大隊長廖維元指，其中被查獲的3人聲稱彼此不認識，只是一起參加旅行團到台灣觀光及訪友，否認與人蛇集團有關，但他們對於「落跑」理由避重就輕。移民署也表示，為強化源頭查緝，也已將案件透過署內派駐越南移民秘書通知越南出入境管理局，越方也表示重視和展開調查，雙方將密切同步合作，共同打擊不法行為。

據悉，為促進印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨等東南亞國家組成觀光團體來台旅遊，交通部自2015年11月起推動「觀宏專案」，專案只受理有台灣旅行社接待的團體旅客，這亦是台灣的「新南向政策」之一。不過，針對這次集體脫團一事，台灣內政部將持續配合交通部觀光局、外交部，針對「觀宏專案」配套措施進行通盤檢討。

陸官媒批新南向「花錢買吆喝」

而大陸官媒《人民日報》海外版今日（27日）亦就事件刊登社評，批評民進黨當局的施政，形容事件「自作孽不可活」。社評指，民進黨當局為在經濟上疏遠大陸，遂推行「新南向政策」，當中包括「旅遊新南向」，但這種違背經濟規律的政策不但經濟收益寥寥，徒惹「花錢買吆喝」之譏，更留下無窮後患，更指不論台灣當局怎麽誇大「新南向」成效，也無法掩蓋台灣旅遊業每年損失600多億元新台幣的事實。

社評又指，台灣在對東南亞遊客敞開懷抱的同時，對大陸遊客的審查卻越來越嚴，形容這是「將優質『財神爺』拒之門外，卻去爭取收益低、風險高的客人，民進黨的邏輯，真是奇哉怪也」。

社評指出，大陸是台灣最大最好的市場，但民進黨當局為了維護「台獨」神主牌，為了證明自己「逢中必反」沒錯，為了向民眾忽悠「沒大陸也能活」，強推所謂的「新南向」，是典型的緣木求魚和自殘自傷。台灣當局自作自受也就罷了，可憐台灣各行各業和普羅民眾，都成了苦主。

（聯合新聞網/中央社/人民日報海外版）