【逃犯條例】網傳嚴格檢查政治難民申請　台灣法務部：不實訊息

網絡流傳指台灣法務部將遞解所有非法來台人士出境及嚴格檢查政治難民申請，法務部9日（周一）晚上指出，此為不實訊息，並已指示調查局調查不實訊息來源。

法務部公布網絡流傳圖片並指出其內容絕非真實。（法務部）

網絡流傳指稱法務部於2019年12月9日通報各執法機關，將遞解所有非法來台人士出境及嚴格檢查政治難民申請等。

法務部發布新聞稿及公布圖片指出，內容絕非真實，法務部不是出入境移民及遞解偷渡犯出境事務主管機關，不能也不會發布這類訊息，訊息還冒用法務部中英文名義及部徽。法務部呼籲外界勿受這些不實訊息所誤導，並已請調查局調查不實訊息來源。

據早前報道，《紐約時報》8日（周日）報道，目前已經有200多名香港反修例示威者，循秘密管道潛逃到台灣；其中甚至有人是接受捐款贊助搭機抵台，也有人以每人1萬美元坐漁船來台。陸委會對此指出，港澳居民若因政治因素向台灣請求援助，「港澳條例」現行法規架構下已有處理機制，包括「港澳條例」第18條、該條例施行細則第25條及「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第16條第1項第11款等規定；台灣會依據人道原則及相關法規，來妥適處理相關個案。

陸委會又表示，支持香港人民爭取自由、民主及人權，也關心香港的發展，但是台灣同時也是一個法治社會，對於以非合法方式來台者，包括本人與協助來台者，除需要面臨刑事責任追究外，也有安全上的極大風險與疑慮，台灣政府絕對不鼓勵，也呼籲相關人士不要鋌而走險，以身試法。

（綜合報道）