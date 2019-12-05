【逃犯條例】蔡英文：現有條例足以幫助赴台港人，無需難民法立法

近期一直有聲音要求台灣方面出台具體措施幫助香港反修例運動抗議者，如此前黃之鋒就曾呼籲台灣修訂「難民法」，給予香港示威者更多實質協助。 台灣總統蔡英文4日被問及是否考慮立法幫助香港示威者，她表示，她曾在1990年代後期協助政府起草《港澳關係條例》，而《港澳關係條例》本身就具足夠法律基礎可協助參與反修例運動的港人赴台生活，「這個階段倒也不需要到難民法的階段」。

隨着離2020年總統大選僅剩38日，台灣中央選舉委員會也將於12月18日晚間舉行首場公辦總統候選人電視政見發表會，但青年團體們早已迫不及待叩問各黨總統候選人對台灣各重大政策的看法，並於當地時間12月4日至6日主辦三場「青聽我們說—2020總統大選青年論壇」，而蔡英文為第一場論壇的主講者與被叩問者。

台總統蔡英文、總統候選人韓國瑜、宋楚瑜三人，分別接受台灣青年民主協會等團體合辦的「青聽我們說－2020總統大選青年論壇」，而5日將是韓國瑜場、6日則是宋楚瑜。（台灣青年民主協會提供）

蔡英文於12月4日晚間談到自己的3年執政時表示，2016年勝選後，他曾盤點了台灣當前面臨的問題，並認為「如果一個總統在那個當下，覺得那些事情太困難了，第二任再做的話，那麼台灣永遠就不會改變」，她更下定決心「該做了我們就做了，至於政治計算那個是以後的事情」。

蔡英文更細數這3年多針對重大政策的處理過程，像是軍公教年金改革、婚姻平權、轉型正義、能源轉型問題等。她覺得台灣在走向尊重、平權的道路之餘，仍須負起在「傳統社會上被認為是弱勢的，如何讓他們不再是弱勢，而且可以自信的在台灣社會找到他們的一席之地」的責任。

蔡英文也在講述過程中，對執政3年多來的成績感到自信，不論是空氣污染問題、轉型正義、原住民族教育、年金改革等議題，都在他的第一任期內走出解決的「第一步」，但若要持續推進改革，並讓台灣各階層均感到滿意，蔡英文也坦言不簡單「確實是需要一段時間」，更強調她仍需要再4年的任期「深化改革與轉型」。

參與此場論壇的青年學生與蔡英文的合照。（台灣青年民主協會提供）

這次論壇除了候選人的申論外，更有由青年團體提問、現場提問、Live Fact Check等。

現場學生就香港反修例抗爭向蔡英文发問，提問台灣政府對此是否能有具體作為？蔡英文回應指稱，她曾在1990年代后期協助政府起草《香港澳門关系條例》，憶起当時中國大陸與英國談妥香港「50年不變」，不過外界当時對香港能否維持「50年不變」、并且順利邁向民主化有所疑慮，因此她也在《港澳关系條例》中，默認中國大陸無法實現對香港承諾的可能性。但蔡英文并不認為現階段台灣對香港的協助，需要動用到《難民法》，重申《港澳关系條例》本身就具足夠法律基礎可協助參與反修例運動的港人赴台生活。

針對近年來影響台灣社會甚深的爭議訊息管理，蔡英文坦言，「假訊息」實造成社會極大的紛擾，但由於「假訊息」透過網絡等新形態的傳播方式，也導致政府在管制上有時間差，「對於國家治理上確實是很大的衝擊」。不過蔡英文認為，台灣要解決「假訊息」絕對不是靠公權力介入，而是憑藉社會力的動員來抑制，「我覺得視聽大眾的自我醒覺確實是最重要的」。