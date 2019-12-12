台灣首推單一物種保育法案保護石虎　力求開發兼顧環境友善

台灣雲豹於2013年宣告滅絕後，石虎成為台灣現存唯一，且瀕臨絕種的本土貓科動物。石虎曾遍布全台的淺山區，但隨着社會的發展變遷，現今全台僅存不到500只。 為兼顧石虎保育與開發間的均衡發展，位於台灣西北部石虎最大棲息地的苗栗縣，其議會12月10日終於通過爭論許久的《石虎保育自治條例》，為台灣第一個針對單一物種訂定的自治保育條例，被視為地方政府為石虎保育所踏出的重要一步。

台灣原本存在兩種貓科動物，雲豹和石虎，在雲豹被認定滅絕後，石虎成為台灣僅存的野生貓科動物。相關文獻指出，石虎在1930年至1940年間仍分布於全台各地。（中央社）

該法案的命運並非一開始就取得地方民代的跨黨派共識和支持，它曾在2019年6月時闖關失敗，遭議會多數的國民黨籍議員退回，該法案的夭折消息，曾一度引發社會譁然，也引起流行樂團五月天成員怪獸、演員吳慷仁和網紅館長等公眾人物「保育石虎」的聲援表態，也增進了社會大眾對於石虎保育的關注，例如由民間保育人士發起的一項守護石虎棲地的網絡連署，原本只有約16萬人參與，但在保育條例闖關失敗後的短短一週內就增加近70萬人的響應，而迄今共獲得約88萬網民的支持。

媒體及社會輿論的關注多少對於推動「全台首例」的石虎保育條例起到正面作用。檢視該條例的重點條文在於，其要求縣政府的開發工程，若開發面積1公頃以上、拓寬道路長度1,000公尺以上，在設計規劃時需徵詢專家學者意見，並採取對環境友善的工法，以降低開發對於石虎生存的危害風險。

回顧過去石虎保育所引發的爭議，石虎保育與地方發展，經常被對立起來看待，而成為一道「要石虎，就沒開發」的單選題，儘管兩者間絕非是不可調和的矛盾關係。

現今全台僅剩約500只石虎，該瀕危物種最後的命運會否走向絕種，只剩標本可供民眾悼念，考驗台灣的保育能力。（中央社）

事實上，地方發展的困局，不論是人口老齡化或缺乏好工作留住年輕人等，也不是說只要開闢幾條新公路、增建科技園區就能夠解決，就如同要「保育石虎」，並非靠政府砸錢蓋有石虎造景的水泥公園。

總體而言，雖然該《石虎保育自治條例》仍有它的未竟之處，例如其最後未納入鼓勵私人地主參與進石虎保育的機制等，而其落實成效，也有待實踐來檢驗及修正。然而跨黨派的民代終能拋開成見，促成該保育法案的誕生，終究是個遲來的進步，也是一個讓台灣社會重思經濟發展和生態保育如何共生的契機。