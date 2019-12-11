氣候暖化無啖好食　63北極熊入村挖海豹屍　村民嚇壞射信號彈驅趕

在全球氣候暖化影響下，冰塊加速融化，北極熊被逼四處覓食，甚至威脅到人類安全。近日，俄羅斯一條偏遠村落被60多隻北極熊包圍，牠們是上岸捕食海豹屍體，惟嚇怕一眾村民，巡邏員更射信號彈驅趕，然而此舉卻惹來網民抨擊。

為免長距離游泳耗費大量體力，北極熊常利用浮動冰塊作為獵食海豹的平台，每年這個時候都是北極熊的獵食季節，但位處俄羅斯遠東地區的楚科奇自治區雷爾凱皮村（Ryrkaypiy，Chukotka）天氣卻異常和暖，附近海面冰塊減少，63隻北極熊懷疑太過飢餓闖了入村，進食散落在雪地下的海豹屍體。由於北極熊數量眾多，且距離民居僅152米之遙，故村民自發組成的巡邏隊發射信號彈驅散。

網上片段見到，巡邏員向8隻北極熊發射信號彈，但部分北極熊未有被即時嚇走；巡邏員又出動推土機移走雪地上的海豹屍體，以免吸引北極熊繼續走近村莊。然而巡邏員的做法惹來網民抨擊，「若果火花傷及北極熊的眼睛怎麼辦」、「巨大聲響恐嚇怕北極熊」、「若果北極熊在推土機面前仍搶奪食物，這意味着牠們真的非常飢餓。」

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研究北極熊的專家科奇涅夫（Anatoly Kochnev）認為，北極熊或對信號彈「免疫」，相信將來村民對付北極熊只能出奇制勝，巡邏隊當時其實只須移走海豹屍體便可，不用發射信號彈。

不過有巡邏員堅持有關做法是為了保障766名村民的安全，因為他們擔心會被北極熊當作「美食」，而在成立巡邏隊之前，當地就發生多宗北極熊襲擊事件，重申信號彈不會對北極熊構成傷害。

雷爾凱皮村被北極熊「圍攻」後，目前已中止所有公眾活動，學童往返須特別保護，學校有警衞看守；今次已是經連續第二年發生類似事件，巡邏計劃主管斯蒂紹夫（Mikhail Stishov）表示，幾乎所有北極熊都是瘦骨嶙嶙，「（北極熊）有成年、有年幼，也有母熊帶着幾隻不同年紀的幼熊」。

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近年，俄羅斯多個地區都出現人類與北極熊,「爭地」，其中在北部小城市諾里爾斯克（Norilsk）街頭，今年6月就出現過一隻飢腸轆轆的北極熊，牠一度在垃圾堆找食物；新地島（Novaya Zemlya Islands）今年2月亦出現為數不少的北極熊，部分更走近空軍及防空部隊駐守範圍，逼使政府宣布群島進入緊急狀態。

除了俄羅斯，有環保團體去年在挪威的斯瓦巴特群島（Svalbard）考察期間，發現這個只有約2500人聚居的地方，附近海面飄浮着大量塑膠廢物，年幼的北極熊把黑色膠紙放入口中。人類每日產生大量塑膠垃圾，卻由無辜動物承受這種環境災害，令人看得心酸！