美國會續推挺台法案　台外交部表示感謝　並盼重啟雙邊經貿會談

美國眾議院於當地時間11日表決通過2020年「國防授權法案」（NDAA）的兩院協商版本，國會意見認為，美國應繼續派美艦常態性穿越台灣海峽，亦要求國家情報總監，須在台灣總統大選後的45天內提出相關報告，說明中國大陸干預或破壞台灣選舉的行動，以及美國為阻止中方行動的努力。

對此，台外交部北美司司長姚金祥表示，很感謝美國這次NDAA對台灣的關切以及對台海安全的重視支持，這次NDAA對台灣的兩項重點是，一是促進台美的網絡安全合作，二是關切中國大陸對台灣選舉的影響情況，這也是首次納入NDAA的條文，事實上台美雙方已辦理過聯合跨國網絡攻防實體演練，在資安合作上已有進一步的合作。

台外交部北美司司長姚金祥說明台美深化合作的進展。（屈彥辰攝）

姚金祥還表示，近來台美於經貿方面有相關合作，已成立台美數位經濟工作小組，小組的召集人將由美國在台協會副處長與台國發會副主委共同擔任，主要的目的是依據台美會議的結果，做數位經濟工作進度的核實，而台灣方面也努力尋求重啟台美優惠貿易協議（Preferential Trade Agreement）會談的可能。

面對外界質疑，台灣駐美代表處新設農業組，是不是表示包含美豬在內的敏感議題也可納入台美談判的議題當中？姚金祥對此回應，外交部對任何議題都不排除，也不排斥。姚金祥語帶保留，或許台美重啟PTA談判的那天，又會在台灣社會投下一顆議題炸彈。