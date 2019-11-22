【美台軍售】台立法院通過採購F-16V預算案　將下月與美簽發價書

台灣立法院周五（22日）快速三讀通過「中央政府新式戰機採購特別預算案」，僅較此前已三讀通過的「新式戰機採購特別條例」減列約1000萬元預算。台灣軍方預計，下月就能與美國方面簽署發價書。

據了解，台灣空軍此前以代號「鳳展專案」，耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔共同在台中，將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）。今次的特別預算案，台灣空軍以代號「鳳翔專案」，斥資近2500億元向美國採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

F-16V戰機 。（中央社）

立法院在10月29日已三讀通過「新式戰機採購特別條例」，規定軍購所需經費上限為2500億元等6條條文，賦予採購戰機預算編列的法源依據。隨後行政院通過特別預算案，2020年至2026年共編2472.3883億元，並送立法院審議。經立法院財政委員會、外交及國防委員會聯席審查，以及朝野立委審查後後，最終獲立法院三讀通過。

值得一提是，預算案從行政院會通過至立法院會三讀通過，前後僅花不足一個月時間，可說是相當快速，關鍵在於民進黨及國民黨都願意放棄一個月的協商期。國民黨立法院黨團總召曾銘宗曾指，購買戰機對於提升台灣的國防有幫助，國民黨團願意支持。

（中央社）