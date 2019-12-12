台網民選去一次就不會再去的台灣景點　這兩個地方竟高票拋離對手

台灣有許多特色景點，像是台北101、夜市、老街等，每到假日總是湧入大批拍照的觀光客。雖然熱門景點很多，但總有一個地方不符合自己的喜好。一名網友在網路上討論「台灣哪個景點去一次就不會再去？」，貼文引發熱烈討論。

一名網友在Facebook社團「爆廢公社二館」寫道：「請問大家，大家覺得台灣哪一個景點會讓你去一次就不想去了？」貼文曝光後，引起熱烈迴響……

點圖看看當地人覺得去過不會再去的台灣景點有哪些↓↓↓

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網友紛紛點名「101就是一次性景點」、「墾丁大街」、「墾丁東西太貴，住宿也是不划算」、「101景觀台超無聊」、「墾丁，住宿也超貴，倒不如出國」。

有網友則認為，「所有的老街才對」、「花蓮東大門夜市」、「可能門票又貴又無聊的景點吧」、「南投天空之橋、南投琉璃吊橋、南投天梯」、「妖怪村啊，真的超鬧」、「九份老街」。

綜合網友留言，最多人認為「墾丁」及「101大樓」去一次就不會再去了，墾丁是因為住宿太貴、東西也不便宜，CP值不夠高；而101景觀台上去要付門票錢，多數人認為花錢看風景，一次就夠了。

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