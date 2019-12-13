布拉格通過與台北締結姐妹市議案　10月剛解除與北京友好城市關係

捷克首都布拉格議會於當地時間12月12日通過投票通過與台北市締結為姐妹市的議案。布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）還表示，預計在下個月與台北市長柯文哲簽署合作協議。

布拉格市議會12日以39票贊成、0票反對，2票棄權的壓倒性多數，批准了與台北市締結姐妹城市的提案。

2019年3月28日，捷克布拉格市長賀瑞普（左）拜會台北市長柯文哲，並獲贈「榮譽市民狀」。（中央社）

賀瑞普表示，將於2020年1月與來訪的柯文哲正式簽署姐妹城市協議，加強雙方在經濟、貿易、文化等方面的合作，但不涉及政治。

此前，布拉格市政府10月初宣布，同意取消3年前與北京簽署結為姐妹城市關係的友城協議，因為北京不願意重新談判協議中有關「一個中國」條款的措辭。

針對布拉格的做法，北京市人民政府外事辦公室10日10日也發表聲明稱，北京市立即解除與布拉格市友城關係並暫停一切官方往來。

聲明稱，2018年11月以來，捷克布拉格市新一屆市政當局主要官員等人，無視國際關係基本準則和國際社會共識，不顧中國嚴正立場和強烈反對，屢屢在台灣、涉藏等涉及中國核心利益的重大問題上採取錯誤行動並發表不當言論，粗暴干涉中國內政，公然挑戰同北京市的友誠關係，造成惡劣影響，北京市對此表示嚴正抗議。

另外，中國駐捷克大使館官網10月8日發佈消息稱，注意到布拉格市委會決定單方面終止該市與北京市簽署的友城協議並提交市議會審議。這種行為可謂背信棄義，破壞中捷關係和兩國地方交流合作氛圍。

（美聯社）