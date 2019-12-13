【台灣遠東航空停業】董事長現身：會有十億資金到位　儘快復航

昨天（12日），台灣遠東航空公司宣布，因不堪長期虧損，今天開始暫時停止營運，而其董事長張綱維昨天則一直「神隱」，遠航內部還流出張的「遺書」，自稱遭詐騙集團詐騙。 不過，此事發展至今天突然峰迴路轉，張綱維上午11時出面，對造成社會大眾不便、員工不安，鞠躬致歉。他說，該公司沒有拖欠任何款項、員工薪資，沒有要結束營業、也沒有資遣費問題。 他還表示，昨天事發後，有許多投資人與他聯繫，未來兩周陸續會有十億（新台幣，下同，約合2.6億港元）資金到位，遠東航空儘快下午恢復飛航。

今天上午，張綱維與遠航副董事長鄭晴文出面會見媒體。張綱維表示，本次因為「一個突發狀況」，造成這次事件，他深感抱歉，但他對經營遠航的決心不變。

台灣遠東航空公司董事長張綱維。（聯合新聞網）

至於昨天主管聯繫不到他，導致宣布停業，他說，「老闆不是這麼容易聯繫到的吧？大家都可以關機一下吧？」

張綱維強調，「這是一個資金未到位的突發狀況」。他承諾有三組以上投資人正在洽談，這兩周陸續會有十億資金到位，也會正式行文主管機關，希望遠航能順利繼續營運下去。

對於是否為同事「誤判」關閉公司？他強調，「我本來就沒有要關閉公司」，遠航是62年的公司也不是他創立的，有沒有張綱維他都可以存活。長期以來大家習慣依靠他一個人，照顧1000多個家庭，所有人的焦點、責任與義務都在他身上，他需要有其他的投資人。他說，在他昨天「給大家的信」之後，本來認為很多遲遲未進的投資款，居然昨天在最快的時間內投資進來，成為轉圜關鍵，「可能是有些前復興航空主管誤判情況」。

張綱維（左）上午11時出面召開記者會對外說明，鞠躬致歉。（中央社）

張綱維強調，有3組投資人對他有信心，在他發布「遺書」後，馬上聯繫他，這是很大的關鍵。他表示，未來兩周陸續會有十億資金到位。

遠航一直到前天都還在官網促銷耶誕節機票，對員工、消費者沒有任何預告，昨無預警停業衝擊，至今已影響5039名旅客，還有500人滯留國外，遠航1024名員工更恐遭資遣，立委黃國昌痛批他「一手大賣機票、一手宣布停飛，就是典型詐欺手法」。

張綱維強調，外界稱他掏空遠航，但「個人獨資怎麼會有掏空公司？」他個人墊了9億元，「應該是我被遠航掏空才對」。他說，他十多年來從未欠過旅客、員工、廠商一塊錢，他說，「如果是惡意就不會是這種金額」，昨天只是他心情不好，「我經營公司這麼多天，只有昨天沒進公司，就造成這麼大的風波，沒想到公司這麼依賴我，真是百感交集」。

（聯合新聞網、中央社）