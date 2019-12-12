【台灣遠東航空停業】公司董事長失聯　民航局或重罰300萬新台幣

在台灣，遠東航空宣布明日（12月13日）起停業，民航局今日（12日）下午召開記者會時表示，依照民航法規定，航空公司若要停業，應先向民航局申請，文件核可後60日才可停業，若遠航明日起停業，民航局將對其開罰300萬（新台幣．下同）罰鍰，同時針對負責人移送檢調，最重可處3年以下有期徒刑、併科2億元罰金。 遠東航空也在記者會上鞠躬，向社會大眾致歉。公司副總黃育祺哽咽表示，對不起社會大眾，他也是今早才確定停業，而董事長張綱維的電話已打不通，強調會盡最大努力協助旅客回台。

遠東航空負責人在記者會上鞠躬，向社會大眾致歉。（洪嘉徽攝）

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民航局在記者上指出，遠航近期資金流動不足，仰賴董事長張綱維挹注，而遠航近期出現銀行融資無法如期繳款，遠航也無法聯繫上張綱維，將從明天起暫時停止營運。而勞動局稱已啟動因應小組，第一要務是限制張綱維出境，目前勞動局已提報勞動部執行。

但就在召開記者會的途中，遠航內部突然傳出張綱維的遺書，內容寫道，張綱維對不起大家，「因受詐騙集團欺騙，再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，20多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目。」

據悉，目前遠航仍有約500名旅客滯留在台灣境外，民航局要求遠航優先載運回台，並妥善處理已購票旅客及保障員工權益。

台媒今日也曝光了遠東航空向內部發布的公告，公告指公司因長期營運虧損、資金籌措困難，經公司通知將於12月13日起停止一切飛航營運。公告指出，為保障同仁權益，該公告視同資遣通知，除了協助善後人員之外，同仁最後在職日為12月13日，人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。

遠東航空票務系統上午無預警暫停服務，桃園機場的遠航地勤人員上午仍正常上班。（聯合新聞網）

遠航因麥道噴射航機老舊，今年開始陸續除役，所以國際航線已大幅減少，但春節疏運即將到來，離島也早就開始接受訂票，遠航於此時傳出停業，恐讓離島疏運出現缺口，旅客面臨無機可搭的窘境。

台灣航空業界透露，民航局今日上午已找立榮和華信2家航空公司開會，希望業者幫忙吸收遠航線運能，協助疏運遠航旅客，業界預期遠航應該撐不到春節。

據了解，1957年成立的遠東航空公司是台灣的民營航空公司，2008年5月因財困暫停營業，經法院批准後進行務業重整，2011年4月正式復航。但由於機隊老舊，故障問題頻傳，自2017年起遭民航局限制飛行時數，去年起更兩度因取消大量航班被政府重罰，成為因航班數取消被罰總金額最高的航空公司。

遠航的航線主力為離島澎湖、金門，擁有航權包含國際及兩岸在內，共有47個城市、62條航線。其中兩岸航線有台北、高雄飛往福州、廈門、合肥等，國際航線有台北飛往濟州、新潟、秋田、福島等。2012年曾開航澎湖馬公到香港的航班。

（綜合報道）