台籍僱員被指須持大陸護照才能保住飯碗　世銀：技術錯誤已修正

美國新聞網站Axios當地時間13日刊文稱，世界銀行（World Bank）曾要求台灣僱員須持有中國大陸的護照，才能保住飯碗或被錄用。文章透露，世銀資深主管在得知後，「已採取行動修正這項原則」。

世界銀行被爆曾要求台灣僱員須持有中國大陸的護照。（資料圖片/AFP）

報道稱，年初發布在世銀內部網站的一篇「僱用來自台灣的大陸公民」訊息指出，來自「中國台灣」（Taiwan, China）的求職者須持有大陸護照，才能被世銀錄用擔任顧問或其他任何職位；沒有大陸護照的求職者，可向大陸駐美使館申請。

報道還指出，世銀員工於本月稍早透過公司內部論壇，對這項政策提出質疑稱，「世銀默默但有系統性地要求台籍員工，放棄國籍護照及作為台灣公民的主張，並強迫他們接受中國護照。為何管理階層會允許一個會員國，踐踏員工的權利與尊嚴？」

據悉，世銀員工在內部論壇的提問，部分問題會由世銀行長馬爾帕斯（David Malpass）在與全員工的會議中被提出，而這個關於台灣政策的問題，是獲得最高票數的一個提問，不過馬爾帕斯並沒有在會議上作出回應。

報道還指出，「台灣法律禁止人民擁有台灣和大陸雙重國籍」，這項措施意味世銀台籍雇員只有兩種選擇，不是放棄工作，就是選擇在「實務上」（de facto）成為大陸公民，即使這麼做可能危及他們台灣身分。

對此，世銀回應稱，3月在世銀內部網站刊登的訊息，是因為「技術錯誤」才會被發布並已被移除。世銀並表示，這項在內部網站的指導原則，可追溯至1999年，但世銀從沒將其採納成政策來執行。

報道又引述世銀一位不具名的發言人的回應稱，世銀資深管理階層近期得知此事，已馬上採取作為修正這項指導原則。這位發言人說，內部員工錄用原則要求世銀公平對待員工，對過去慣例導致部分員工被要求取得另一本護照「感到遺憾」。發言人強調：「這與我們身為機構的價值不符，且已經被補救。」

台外交部發言人歐江安。 （聯合新聞網）

在台灣，外交部發言人歐江安表示，世銀的做法是不合理的規定，對方表明已更正做法，外交部將透過渠道查稱，持續關注和確保相關員工的權益得到保障。

她還說，外交部也嚴正呼籲包括聯合國體系在內的所有國際組織，切勿基於政治考量，無理打壓及歧視台灣人的平等任職權益，否則不僅有違聯合國及相關機構的創設宗旨，也阻擋台灣人民貢獻國際社會的機會。

（Axios、中央社）