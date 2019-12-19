【2020台灣大選】柯文哲：總統候選人政見發表會當口水戰看看就好

針對甫落幕的首場總統公辦政見發表會，柯文哲於當地時間12月19日受訪時表示，三方看起來火花很多，但時間不夠他們講，不過坦白說，平常這些人也不談什麼政見，因此就當作口水戰看看就好。

面對記者追問柯文哲給三方陣營表現「打分數」，柯文哲則回應，這就交給台灣人自行去決定吧；他認為，目前台灣需要的不是「發現問題的人」，而是「解決問題的人」，「口號喊再多也沒有用」。柯文哲反過投來強調台北市政府工作效率佳，但中央政府想推行的建設，不論是鐵道博物館，或是郵政博物館，卻多未落實。

在參加完民眾黨活動後，柯文哲就去參加2019第40屆台北國際音響暨藝術大展。（台北市政府提供）

至於蔡英文在首場政見發表會上，是否較具「攻擊性」，柯文哲直言，「變成刺蝟也沒有用」，「做該做的事情」，柯文哲自言，執政黨也非一無是處，不過總是沒有達到人民的期望，並且再提香港情勢，指稱「今天是因為香港反送中運動，所以韓國瑜準備不夠充分，才讓蔡有優勢，但過去三年半，蔡的執政，真的台灣人民滿意嗎？」

另一方面，柯文哲近日又重提高雄市在過去市長、總統府秘書長陳菊的治理下，導致高雄市府負債連連，針對柯文哲的質疑，陳菊也於18日表示，面對高雄受到的「霸凌」，公道自在人心，且歷任所累積的高雄債務數據都很清楚，網路上也都能查到。

但對於陳菊的回應，柯文哲堅持己見，稱「有時候人們要的不多」，「能夠反省改進是最好，（但）好歹一個道歉」，每次綠營都稱他的控訴是「選舉語言」，不過他覺得假使一個人要得到他人尊重，「自己要成為一個會被尊重的人」。