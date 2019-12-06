柯文哲接受路透社採訪　稱台灣非大陸優先議題

台北市長柯文哲6日接受路透社採訪，他表示，中國大陸需要擔憂的問題有很多，包括香港的抗議及經濟下行，台灣並不是其優先議題。

中國大陸官方曾多次表態，指台灣問題事關中國核心利益。不過，柯文哲對此表示懷疑。柯文哲說：「他們嘴巴說，台灣是中國大陸的核心問題，但我非常清楚不是，因為台灣不是中國大陸的核心議題。」

柯文哲表示，儘管外界認為台灣是習近平上任後首要重點，但現階段香港和新疆議題接連爆發，以及大陸本身經濟增長已經低於7%，他認為台灣早就不是優先事項。

今年7月，上海市長應勇（左）在會見時與柯文哲握手。（中央社）

談及是否會參加2024年台灣總統選舉，柯文哲表示，時間還太早，他會在市長任期結束後再決定，「盡人事，聽天命」。

柯文哲今年曾率團前往上海出席雙城論壇，並與上海市長應勇會面。他對路透社表示，明年尚無計劃前往中國大陸。

路透社指，大陸高官在此類場合往往較為警惕，而柯文哲則笑稱，和大陸官員會面時如果說錯了什麼，「你可能會從世界上消失」。柯文哲又表示，對於此類會面，大陸官員非常緊張，因為他（柯）的講話難以預料，柯文哲指，大陸官員說話較為講話，而「我們比較簡單，怎麼想就怎麼說。」