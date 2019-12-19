【兩岸密使】李登輝主政時代官員：與曾永賢92年赴北京會楊尚昆

曾在前台灣總統李登輝主政期間擔任兩岸密使的國安會前副秘書長張榮豐周四（19日）證實，1992年9月，他與日前逝世的前總統府資政曾永賢奉命到北京，密會時任中國大陸國家主席楊尚昆。

1992年9月3日，張榮豐與曾永賢、葉選寧（前排自左一至左三）前往楊尚昆辦公室途中。（張榮豐Facebook）

張榮豐在Facebook貼文，以「懷念曾永賢資政－兼記90年代的一段往事」為題，提到這一往事。他表示，大陸方面的聯絡人，是中共解放軍10大元帥之一葉劍英之子、已於2016年7月逝世的葉選寧。

在這篇追憶文字中，張榮豐提到，1990年台灣正推動民主化，需要終止「動員戡亂」體制。這雖可掃除民主化的障礙，但後遺症是台灣對大陸的門戶洞開，其中最嚴重的是國內統獨議題的爭論可能更加尖銳化，並摻雜對岸元素。而首先出現的亂象，就是兩岸之間「密使滿街走」。

他回憶，當時台灣的失意政客、閒散文人、無聊學者及「社會賢達」，一時之間在北京絡繹於途，且以魯仲連或基辛格（台稱：季辛吉）自居，用個人的意識形態創造簡單、抽象的名詞，企圖解決背後涉及複雜國際因素、且多年來無解的兩岸議題，還熱心地向中南海領導人獻策。

張榮豐提到，李登輝決定在宣布終止「動員戡亂」體制前，在統獨爭議及兩岸之間建立一道防火牆，那就是「有條件、有階段，沒有時間表」的「國家統一綱領」。這些目標，先後在1991年3、4月完成。

他表示，接下來的要務就是「建立一個有效的溝通管道，並隨著民主進程，逐步讓溝通管道制度化，並受民意監督」。為此，曾永賢透過關係和中共軍委總政治部系統取得聯繫。

1992年9月2日，曾永賢（左）與葉選寧（右）的合照。（張榮豐Facebook）

張榮豐描述，在時機成熟下，他與曾永賢於1992年8月31日奉命從台灣抵達香港，翌日轉往澳門，由珠海進入中國大陸，由時任總政聯絡部長的葉選寧派員在入關處接待，再於9月2日抵達北京，當天深夜便與化名「岳楓」的葉選寧談了3個多小時。

他說，葉選寧直指台灣許多「自稱代表各個勢力的人」前往北京，讓他們「不堪其擾，因為搞不清楚是真是假」，還半開玩笑詢問「你們代表李先生（李登輝）嗎？是否有任何信物」。曾永賢回答，「如果周總理（周恩來）還在世，應該不會問這個問題，以你們單位的能耐應該知道我們是誰」，說完大家哈哈大笑。

1992年9月3日，曾永賢（左）與楊尚昆（右）會談時合影。（張榮豐Facebook）

張榮豐說，在葉選寧安排下，他與曾永賢於9月3日下午4時20分見到當時兼任中共中央對台工作小組組長的楊尚昆，地點是楊尚昆在「國際友好協會」的辦公室。1949年之前，當地曾是蔣介石的北平行營。

張榮豐表示，楊尚昆這次談話有幾個重點：

一、我們應該不談兩岸是什麼關係，先搞一些實際的事。 二、先建一個渠道，可以彼此交換一些看法。現在雙方沒有渠道，就有許多謠言，就有許多政治騙子，這樣的人不少，都是成事不足敗事有餘嘛。 三、雙方傷感情的話少說，吹牛皮的話也少說，天天罵娘，朋友就交不成了嘛！ 四、你們從美國買F-16戰機，沒有必要嘛…不過台灣外匯多，你們的錢要怎麼花，我們也管不著。 五、希望我的這些意見，你們回去向李先生（按：李登輝）表示，以後有什麼事就找他（手指著葉選寧），我們都稱他葉老闆。

張榮豐說，這次北京之行，開啟了兩岸長達八年之久的私下溝通管道，直到2000年政黨輪替後才正式中斷，其間經歷過95、96年解放軍的飛彈演習、99年的「特殊國與國關係」等事件，這個管道也起到部分減少誤判的作用。

文章最後表示，「葉選寧先生已於2016年7月過世，如今曾永賢資政也已往生；茲以此文紀念他們兩位，兼記這段往事。」