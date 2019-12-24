【2020台灣大選】民進黨：北京以資金挹注選舉賭盤，變相買票

民進黨秘書長羅文嘉12月24日指控，北京方面對台灣的介入選舉，除了2018年用的假訊息、大量網軍以外，也將等同於買票的不對稱賭盤行為列為重點。羅文嘉表示，賭盤資金大多來自境外，且金額龐大，「穩輸」的莊家先跟賭客收一點點「押金」，再以不成比例的高額賭金，誘發賭客自主為特定候選人催票，一旦該候選人獲勝，就可獲得高額賭金，類似不對稱賭盤等因素，都可能像魚餌一般，影響最終選舉結果。

羅文嘉表示，目前全台多數民調機構做的民調，差距不大，儘管數字有些許落差，但差距跟趨勢是一致的，最新民調更顯示，民進黨的政黨支持度、區域立委支持度近期上升幅度大，也達到高點，但羅文嘉也強調，民調不等於最後的選舉結果。

羅文嘉（中）公布民進黨24小時反賄選專線電話，向賄選宣戰。（林仕祥攝／多維新聞網）

羅文嘉形容，選舉賭盤就像魚餌一樣，激發賭客四處拉票，影響選舉結果，羅文嘉自言近期遇到一個人向他拉票，要他投給特定候選人，原因是隻要特定候選人當選，他就可以達到8倍的賭金，「這跟我們聽到、蒐集到的情資都吻合」，而最好的證據，就是台灣檢調單位目前已破獲多起選舉賭盤，這些資金都來自境外，金額都非常龐大。羅文嘉認為，這種賭盤就是變相買票，激發賭客的投票意願，有點像是押金一樣，莊家要求賭客努力替特定候選人催票，事成就給賭客10倍回饋，這種賭盤具有煽動性，且在全台各地都在進行，這都會影響目前外界看到的民調數字。

羅文嘉說，正常的賭盤賠率是一比一，如果一方候選人贏面較大，就要讓票，但上述提到的賭盤，是不正常的賭盤，莊家一定穩賠，因為莊家事先已收了大筆境外資金拿來分，已經完全不是原本的賭盤邏輯了。羅文嘉也再一次對中國大陸介入台灣大選進行指控，認為北京這次的介選手段除了用2018年的假訊息、網軍外，也把這種賭盤行為列為重點，從台灣檢調單位破獲的資金來源，都足以證明；而台灣民眾如果要防止北京方面對選舉的干預，除了要勇於檢舉外，更不能介入賭盤，或配合賭盤行為幫特定候選人拉票。

另外，羅文嘉也在記者會上，向全台民眾公布民進黨24小時的反賄選專線電話，呼籲民眾勇於檢舉，只要民眾提供的情報屬實，除了政府部門提供的高額獎金，民進黨也加碼提供新台幣100萬元（新台幣，下同）的獎金，提醒對手們，不要輕舉妄動。