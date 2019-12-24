【2020台灣大選】國民黨：蔡英文簽約組建民進黨「暗黑網軍」

國民黨中央在當地時間12月24日召開記者會，由副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委提名人邱毅共同主持。邱毅於記者會中表示，從卡神楊蕙如案件追查發現，這個暗黑網軍直接隸屬民進黨中央黨部，是蔡英文在2018年與「南風整合行銷公司」簽約幫民進黨組建。

國民黨副秘書長蔡正元（中）、張顯耀（左）及邱毅組成“要正義”連線，召開記者指蔡英文簽約組建民進黨網軍。（楊騰凱／多維新聞）

蔡正元在記者會開場白中表示，他與張顯耀、邱毅三人的名字各取一個字，諧音就是「要正義」，而現在就到了討回公道要正義的時刻，前段時間楊蕙如事件的爆發令人震撼，讓人知道民進黨竟疑似有殺手網軍存在，過去各項傳聞都只是間接證據，但這次經由邱毅、張顯耀的努力，「我們確認，這個暗黑網軍直接隸屬民進黨中央黨部。」

緊接著邱毅爆料，根據檢調的起訴書，楊蕙如的上線是一個叫做idcc的網路帳號，而idcc的網路IP位置則來自於民進黨籍立法委員黃國書的立院辦公室，經過他們追查發現，idcc帳號屬黃國書的公費助理湯文馨小姐所有，其實楊蕙如只是小角色，平時是湯文馨指揮楊蕙如的運作。然而湯文馨的身分除了黃國書助理之外，另外還有一個關鍵身分，就是南風整合行銷公司的董事。邱毅指出，這家南風公司在2018年1月所成立，目的就是為了與民進黨簽約，幫民進黨組建暗黑網軍，公司董事長為葉振興。

國民黨透過手板資料指出楊蕙如、湯文馨之間與民進黨的關係。（國民黨提供）

邱毅表示，湯文馨平常聯繫的對象是蔡英文的愛將、屬於民進黨新聞輿情部的陳泳璋，至於陳泳璋的上司，則是前民進黨祕書長洪耀福。此時邱毅拿出陳泳璋與湯文馨之間在2018年3月8日往來的電子郵件，內容談到，民進黨中央與南風公司之間的合約已經擬妥，請雙方準備正式簽約，而這個電子郵件還有個附件，正是雙方的合約書，甲方民進黨的簽約代表就是蔡英文，至於乙方南風公司簽約代表則是葉振興。邱毅說，葉振興就是洪耀福、洪耀南這對兄弟檔的好朋友。

民進黨與南風公司的合約書，其中民進黨代表是蔡英文。（國民黨提供）

邱毅強調，這份合約有經正式簽屬的，自2018年4月開始，南風公司每半個月就向民進黨中央進行網軍運作的專案報告。

同時邱毅也表示，這些網軍由民進黨中央指揮策動，金流來源除了少部分由民進黨提供外，他們也自政府部會及公營企業、地方政府拿到相關資金收入，使這些網軍的糧草不虞匱乏，這次他們也掌握到南風公司平常的標案，包括該公司曾向勞動部申請的標案，也拿到了向台灣電力公司的標案。邱毅說，如果我們不揭露網軍的黑幕，網軍霸凌無法結束。