【2020大選】郭台銘坦言後悔退選　冀在各方面支持親民黨宋楚瑜

台灣選戰進入倒數階段，鴻海集團創辦人郭台銘近日在政論節目中坦言，自己後悔當初退出2020年總統大選，但他同時強調自己不會在選舉中當一個「旁觀者」。

郭台銘在專訪中表示，希望「給親民黨一個空間」。（影片截圖）

專訪在周一（23日）晚間播出。談及2020總統大選，主持人詢問郭台銘，當初的退，今天有沒有一點後悔，當初不退一路打到現在，局面不見得會這樣，是否有後悔。對此，郭台銘說，「我是真有後悔」，並表示他最近在後悔當初沒有堅持下去。郭台銘同時透露，他退出總統選舉的關鍵因素是因為母親的健康，他必須要在母親最困難的時候陪在身邊。

至於如何應對2020總統和立委選舉，郭台銘說，這次選舉他的策略是「袖手不旁觀」。郭台銘詮釋，「袖手」意思在總統大選方面，他已經在9月15日宣布退出了，所以他是袖手。但是立法院這一邊，他「不旁觀」。郭台銘認為，立法院的力量其實可以制衡一黨獨大或是制衡整個總統的專權。

此外，在受訪過程中，郭台銘提到，希望能在各方面支持親民黨總統候選人宋楚瑜。他認為，當初高雄市長韓國瑜要是讓他代表國民黨參選，便可創造「三贏」的局面，不會演變成現在的情況。

郭台銘在專訪中坦承自己後悔退出2020總統大選。（影片截圖）

被問到國民黨目前在總統大選落後，認為誰要負起責任，郭台銘回應，曾有人問他明年大選後要不要選國民黨主席，馬上有人說他要恢復黨籍兩年以上才能選，因此他認為對方在防禦。

談到2024年，郭台銘說，他認為到時候台北市長柯文哲出來選的機率很高；至於他自己要不要選2024年，郭台銘重申，他是「中華民國派」，如果台灣人民需要他，他永遠都在，至於用甚麼方式去選，他自己都沒有想法。現在他正在籌備政經學校，預計明年1、2月開始，要為台灣培養懂經濟跟政治的人才。

（中央社）